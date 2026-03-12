Utvecklingsingenjör Umeå
Apotek Produktion & Laboratorier AB / Kemiingenjörsjobb / Umeå Visa alla kemiingenjörsjobb i Umeå
2026-03-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Produktion & Laboratorier AB i Umeå
, Stockholm
, Strängnäs
, Huddinge
, Skövde
eller i hela Sverige
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Strängnäs.
Läs gärna mer på www.apl.se
APL söker en Utvecklingsingenjör till sektionen Farmaceutisk Utveckling i Umeå
Farmaceutisk Utveckling har i uppdrag att utveckla formuleringar, i ändamålsenlig primärförpackning, med effektiva och robusta tillverkningsprocesser för nya produkter. Du rapporterar till en av två sektionschefer för Farmaceutisk utveckling.
Som Utvecklingsingenjör arbetar du med utveckling av tillverkningsprocesser och förpackningar i uppdrag som varierar i omfattning och innehåll, beroende på komplexitet och behov. I din roll är du länken mellan laboratorietestning och tillverkning. Arbetet utförs främst i tvärfunktionella projektgrupper inom och mellan APLs fyra enheter.
Arbetsuppgifterna innefattar framför allt:
Delta vid utveckling och etablering av tillverkningsprocesser för nya produkter och kliniskt prövningsmaterial
Delta i framtagande av offertunderlag för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial
Utarbeta tillverkningsdokumentation, skriva protokoll och rapporter samt resultatrapportering
Driva produktvårdsärenden gällande tillverkningsprocesser
Utföra riskbedömningar, hantera avvikelser, samt driva change control ärenden
Utarbeta underlag till primär- och sekundärförpackningar
Arbeta med ständiga förbättringar
Tjänsten är en vikariatsanställning på ca 1 år på heltid placerad vid i Umeå med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vem är du Du har akademisk utbildning inom teknik, naturvetenskap och erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom området samt erfarenhet av läkemedelsbranschen, GMP och validering. Erfarenhet av arbete med externa kunder och inspektioner är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ, resultatinriktad, initiativtagande, flexibel och trivas med att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du drivs av att arbeta kvalitetsmedvetet och har en god dokumentationsförmåga. Goda kunskaper i Microsoft Office krävs. Tjänsten förutsätter god kunskap i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Vi erbjuder en tjänst med stor variation där du har möjlighet att påverka hur ditt arbete och dina uppgifter ska formas.
Hos oss får du APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. För att du ska trivas behöver våra värderingar affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande passa in på dig.
Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Detta ger var och en möjligheten att påverka sin egen situation och bidra till vår gemensamma utveckling och vi uppmuntrar aktivt till intern rörlighet.
Du får tillgång till en förmånsportal där vi samlar våra förmåner och erbjudanden, t ex friskvårdsbidrag och kostförmån. Vi har kollektivavtal med Unionen och SACO och därtill hörande förmåner, exempelvis tjänstepension, försäkringar, flextid och lediga klämdagar. På samtliga orter finns friskvårdsgrupper som arrangerar olika typer av aktiviteter.
I den mån tjänsten tillåter finns möjlighet till delvis arbete på distans.
Ansökan Sista ansökningsdag är den 30 mars 2026. Ansökan görs via länken i annonsen, vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Vi arbetar med löpande urvalsprocess och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För information Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Cecilia Wetterholm via e-post: cecilia.wetterholm@apl.se
.
Övrigt Innan ev. anställning kommer du att få göra ett alkohol-/drogtest samt att vi utför en bakgrundskontroll på dig via Bakgrundskollen.se.
Välkommen att dela en spännande framtid med oss på APL! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7342627-1890179". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Produktion & Laboratorier AB
(org.nr 556758-1805), https://karriar.apl.se
Formvägen 5B (visa karta
)
903 03 UMEÅ Arbetsplats
APL Jobbnummer
9794618