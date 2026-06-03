Utvecklingsingenjör styrsystem - Flexit AB
Tacting AB / Maskiningenjörsjobb / Årjäng Visa alla maskiningenjörsjobb i Årjäng
2026-06-03
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, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige
Vill du utveckla styrsystemen bakom framtidens energieffektiva ventilationsaggregat och värmepumpar?
Flexit fortsätter att utveckla framtidens lösningar för energieffektivt inneklimat. Nu söker vi en Utvecklingsingenjör inom styrsystem till vår primärutvecklingsavdelning i Töcksfors.
I den här rollen arbetar du nära produktutvecklingen och är med från idé till teknisk lösning. Du bidrar med systemkompetens inom reglerteknik och styrsystem för våra produkter och får en central roll i utvecklingen av nästa generations lösningar inom värme och inneklimat.
Om Flexit
Flexit är ett norskt familjeägt företag och en ledande leverantör av ventilations- och inneklimatlösningar för bostäder. I över 50 år har vi utvecklat innovativa och energieffektiva produkter som ger människor ett bättre inomhusklimat och lägre energianvändning – hemma och på arbetsplatsen.
Vi har en stark position på marknaden och en tydlig ambition att fortsätta utveckla framtidens energieffektiva lösningar för bostäder och byggnader. Vår styrka är att vi samlar hela utvecklingskedjan hos oss – från idé och utveckling till produktion, test och teknisk support.
Hos oss står trygghet, kvalitet och hållbarhet i centrum. Människorna är själva fundamentet i det vi gör. Det är de som skapar Flexit, både kunderna vi hjälper och de duktiga medarbetarna som utvecklar och levererar våra lösningar. Vi lägger stor vikt vid trygghet, respekt och samarbete i arbetsdagen, och du möter en kultur som värdesätter både yrkesmässig kvalitet och omtanke om varandra.
Flexit har 270 anställda och finns i Örje och Töcksfors.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Som Utvecklingsingenjör inom styrsystem arbetar du i Flexits innovations- och primärutvecklingsavdelning som är en del av produktutvecklingsorganisationen.
Här arbetar vi i ett tidigt skede av utvecklingen och tar fram tekniska koncept och lösningar som senare implementeras i våra produkter. Du bidrar med kompetens inom styrsystem, reglerteknik och systemarkitektur och arbetar nära utvecklare och externa samarbetspartners inom mekanik, elektronik och mjukvara.
Exempel på arbetsuppgifter:
ta fram krav- och funktionsspecifikationer för styrsystem
delta i utveckling av styrsystem och mjukvara för värmepumpar samt utrustning för distribution av värme och kyla
bidra med kompetens inom reglerteknik och systemdesign
arbeta med konceptutveckling i tidiga produktutvecklingsfaser
testa och verifiera mjukvara och hårdvara i simulering, labbmiljö och prototyper
samarbeta med utvecklare och externa samarbetspartners inom mekanik, elektronik och mjukvara
delta i innovationsprojekt och teknikutveckling
Du blir en del av ett tvärfunktionellt utvecklingsteam där flera teknikområden och externa kompetensmiljöer samverkar för att skapa framtidens produkter.
Tjänsten är placerad i Töcksfors.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse och trivs med att arbeta med komplexa system och tekniska lösningar.
Du har sannolikt en ingenjörsutbildning inom exempelvis:
datateknik
elektroteknik
mekatronik
teknisk fysik
eller motsvarande område
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
styrsystem eller reglerteknik
värmepumpssystem eller energisystem
produktutveckling
systemintegration mellan hårdvara och mjukvara
Som person är du analytisk och strukturerad med god problemlösningsförmåga. Du trivs i tvärfunktionella team och har lätt för att samarbeta med olika kompetenser.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Varför Flexit?
Hos Flexit får du möjlighet att arbeta i ett teknikdrivet företag där utveckling, innovation och kvalitet står i fokus.
Vi erbjuder:
en roll där du arbetar med egna produkter från idé till färdig lösning
ett engagerat utvecklingsteam med hög teknisk kompetens
nära samarbete mellan marknad, utveckling och produktion
möjlighet att bidra till energieffektiva och hållbara lösningar
en stabil arbetsgivare med stark marknadsposition
Hos oss får du arbeta i en miljö där teknisk nyfikenhet, innovation och samarbete driver utvecklingen framåt.
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Tacting, där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNV:s standard och arbetar med rättvis och fördomsfri rekrytering. Tacting använder kapacitetstester och personprofilanalyser för att på ett objektivt sätt bedöma hur du kommer att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss, samt för att minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Har du frågor om processen är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren 076 307 10 29 eller Elin Skau 073 529 69 67.
Vi ser fram emot att lära känna dig! Skicka in din ansökan redan idag – urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut som är den 17 juni. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7391955-2033936". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
672 41 TÖCKSFORS Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
9945751