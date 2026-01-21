Utvecklingschef social hållbarhet till Framtidenkoncernen
Framtidenkoncernen har sedan 2020 arbetat mot målet att inga områden i Göteborg ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2030.
Vi har gjort stora framsteg och har för 2026 fått förtroendet att leda stadens fortsatta arbete. Vi ska fortsätta med de insatser vi sett fungerar väl, växla upp arbetet, addera nya insatser som ökar förutsättningarna att lyckas och få flera aktörer att bidra.
Vi söker nu dig som vill driva och utveckla det fortsatta arbetet när Framtidenkoncernen tar nästa steg!Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingschef får du en viktig roll att tillsammans med dina kollegor ansvara för genomförande av strategin för utvecklingsområden i nära samverkan med våra dotterbolag, Göteborgs Stad och externa aktörer.
Du kommer bland annat att arbeta med:
- Konkretisera och realisera insatserna i strategin som handlar om att mobilisera de boende i områdena och att öka områdenas attraktivitet och trygghet.
- Leda, samordna och utveckla koncernens samverkansavtal med externa aktörer och initiativ för att stärka barn och ungas uppväxtvillkor, öka sysselsättningsmöjligheterna och bidra till en meningsfull fritid och ökad trygghet i områdena.
- Leda arbetet i ett av koncernens gemensamma råd för att åstadkomma samverkan mellan bolagen i genomförandet av strategin för utvecklingsområden.
- Säkerställa att våra initiativ och projekt inom social hållbarhet kan utvärderas och följas upp.
- Initiera och underhålla samarbeten med aktörer och organisationer som vi kan samverka med i våra utsatta områden.
- Representera koncernen i externa sammanhang i frågor som rör social hållbarhet.
Du blir en del av moderbolagets utvecklingsavdelning som arbetar med fastighetsutveckling, forskning- och utveckling, ekologisk hållbarhet, plats- och områdesutveckling och miljösamordning. Du kommer också arbeta nära medarbetare på övriga avdelningar på moderbolaget. Du rapporterar till chefen för utvecklingsavdelningen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet samt flerårig erfarenhet i roller inom social hållbarhet.
Det är meriterande om du har arbetat i en politiskt styrd organisation och om du har erfarenhet ifrån fastighetsbranschen, stadsutveckling och bostadsmarknaden.
Du har gedigen erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete inom komplexa samhällsprocesser och organisationer. Det är meriterande om du har arbetat med sociala frågor med privata, offentliga eller idéburna aktörer.
Vi söker dig som kan leda, driva och samordna samverkansuppdrag i en komplex organisation med många aktörer inblandade. Du behöver vara en god kommunikatör och med mycket god förmåga att samarbeta med andra och leverera resultat.
I rollen ingår inget personalansvar. Det innebär att du både behöver vara en drivande person som arbetar självständigt och samtidigt ha förmågan att få med dig andra utan formellt chefs- och beslutsmandat. Ditt ledarskap tillför energi, skapar engagemang och bidrar till helhetssyn.
Du har förståelse för att flera perspektiv behöver balanseras i ditt arbete såsom social hållbarhet och affärsmässighet. Du behöver ha fokus på genomförande och god förmåga till problemlösning för att lyckas i uppdraget.
Ta chansen att vara med och göra skillnad på riktigt i en av vår tids stora samhällsutmaningar!
Om arbetsplatsen
Var fjärde göteborgare bor i en av Framtidenkoncernens 76 000 lägenheter. Det gör oss till Sveriges största allmännytta och en viktig aktör i utvecklingen av Göteborgs Stad. Med raka ryggar och varma hjärtan gör vi allt vi kan för att bidra till Göteborgs mål om en jämlik och hållbar stad för alla. För att nå målet behöver vi utveckla våra fastigheter, områden och förutsättningar för de som bor hos oss.
Framtidenkoncernen består av moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden och åtta dotterbolag. Koncernen har fem förvaltande dotterbolag (Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Göteborgslokaler), två byggande dotterbolag (Framtiden Byggutveckling och Egnahemsbolaget) och ett dotterbolag som erbjuder trygghetstjänster åt såväl våra egna bolag som åt privata fastighetsägare (Störningsjouren). Besök gärna: www.framtiden.se
Ansökningsinformation
Som ett steg i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidat.
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
