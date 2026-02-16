Utvecklingschef - Flexit AB
Tacting AB / Chefsjobb / Årjäng Visa alla chefsjobb i Årjäng
2026-02-16
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tacting AB i Årjäng
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige
Om Flexit
Flexit är ett norskt familjeägt företag och en ledande leverantör av ventilations- och inneklimatlösningar för bostäder. I över 50 år har vi utvecklat innovativa och energieffektiva produkter som ger människor ett bättre inomhusklimat och lägre energianvändning - hemma och på arbetsplatsen.
Hos oss står trygghet, kvalitet och hållbarhet i centrum. Människorna är själva fundamentet i det vi gör. Det är de som skapar Flexit - både kunderna vi hjälper och de duktiga medarbetarna som utvecklar och levererar våra lösningar. Vi lägger stor vikt vid trygghet, respekt och samarbete i arbetsdagen, och du möter en kultur som värdesätter både yrkesmässig kvalitet och omtanke om varandra.
Flexit har 270 anställda och finns i Örje och Töcksfors.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Vi söker en Utvecklingschef som ska leda vår utvecklingsmiljö in i nästa tillväxtfas.
Detta är en central roll med stort handlingsutrymme för dig som brinner för teknik, produktutveckling och ledarskap.
Som Utvecklingschef har du det övergripande ansvaret för att leda och vidareutveckla Flexits produktutvecklingsavdelning. Du ansvarar för att leda människor, processer och teknik - och ska säkerställa att Flexit ligger i framkant inom innovation, kvalitet och framtidsinriktade lösningar.
Du blir en del av ledningsgruppen och en viktig bidragsgivare i våra strategiska satsningsområden. Rollen rapporterar till VD.
Arbetsplatsen kommer primärt att vara i Töcksfors, men även till viss del i Örje.
Ansvarsområden
• Leda och utveckla ett team av kompetenta medarbetare inom PU-avdelningen
• Säkerställa framdrift och kvalitet i Flexits produktutvecklingsprojekt
• Vidareutveckla och äga utvecklingsprocessen
• Säkerställa teknikutveckling och hålla bolaget i framkant vad gäller trender och ny teknik mot marknaden
• Budgetering och kostnadsstyrning för utvecklingsområdet
• Leda produktansvarsfunktionerna och produktplanen
• Aktivt delta i företagets ledningsgrupp
• Bygga interna och externa relationer med leverantörer, partners och alliansaktörer
• Bidra till strategisk innovation och kommersiell tillväxt
Centrala arbetsuppgifter
• Ansvara för genomförandet av företagets utvecklingsplan
• Säkerställa god intern informationsspridning kring utvecklingsprojekt och produktförändringar
• Driva kontinuerligt förbättringsarbete inom processer och metodik
• Bygga en trygg och utvecklande arbetsmiljö där teamet presterar tillsammans
• Säkerställa att produktkvalitet och dokumentation håller Flexits höga standard
Vem är du?
Vi tror att du kommer att trivas hos oss om du:
Är en ledare som motiverar och utvecklar människor och skapar resultat genom gott samarbete och tydliga mål. Kan kombinera struktur, processförståelse och flexibilitet och hantera både långsiktiga utvecklingsprocesser och snabba operativa leveranser. Trivs i en roll med bred kontaktyta, både internt och externt - mot leverantörer, teknikaktörer, samarbetspartners och övriga organisationen. Har ett starkt engagemang för innovation, utveckling och teknik och är initiativrik, strategisk och relationsskapande.Kvalifikationer
• Ingenjörsutbildning på minst kandidatnivå
• Relevant erfarenhet av att leda ingenjörs- eller utvecklingsmiljöer, gärna inom produktutveckling
• Starka ledaregenskaper och god samarbetsförmåga
• Initiativrik, kreativ och med förmåga att tänka både strategiskt och operativt
• Erfarenhet från innovation, produktutveckling och teknikdrivna miljöer är meriterande
Varför Flexit?
Hos oss får du möjlighet att:
• Leda en stark kompetensmiljö i ett tillväxtorienterat företag med tydliga värderingar och kultur
• Utveckla produkter som bidrar till bättre inomhusklimat och hållbara byggnader som en del av den gröna omställningen
• Sätta riktningen för teknik- och innovationssatsningar i ett växande norskt industriföretag
• Arbeta nära ledningen och ha stor påverkan på företagets utveckling
• Vara med och skapa lösningar som bidrar till ett mer energieffektivt och hållbart inomhusklimat i byggnader
Är du redo att skapa framtidens inneklimateknologi tillsammans med oss?
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Tacting, där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNV:s standard och arbetar med rättvis och fördomsfri rekrytering.
Tacting använder kapacitetstester och personprofilanalyser för att på ett objektivt sätt bedöma hur du kommer att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss, samt för att minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Har du frågor om processen är du välkommen att kontakta Anne Lund på +47 99 58 00 44 eller Ulf Holmgren på +46 76-307 10 29.
Välkommen in med din ansökan 1 mars. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7234519-1843826". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
672 41 TÖCKSFORS Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
9744681