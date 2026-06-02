Butikssäljare till Synsam Örnsköldsvik - Vikariat
Synsam Group Sweden AB / Butikssäljarjobb / Örnsköldsvik Visa alla butikssäljarjobb i Örnsköldsvik
2026-06-02
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synsam Group Sweden AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Mark
eller i hela Sverige
Nu söker vi nästa superstjärna till Synsam! Är du en grym teamspelare med stort engagemang och en fena på att leverera i säljdialogen? Då borde du läsa vidare!
För oss är kunden alltid nr 1 och som Style & Customer Advisor har du en av våra absolut viktigaste roller i att skapa den bästa upplevelsen för våra kunder! Du kommer jobba med att hjälpa, inspirera och guida våra kunder till att göra de bästa köpen – bland annat genom vår populära abonnemangstjänst Lifestyle som har förändrat branschen.
Det bästa? Du får göra det tillsammans med ett grymt team bestående av Store Manager, Optiker och andra Style & Customer Advisors.
Känner du igen dig i följande? 👇
Du sporras av högt satta mål och drivs av att uppnå resultat tillsammans med teamet
Du är full av energi och har ett starkt engagemang
Du älskar att överträffa förväntningarna genom att ge bra service och sprida positiv stämning till kunder och kollegor
Du tar ansvar för din uppgift, vågar ta initiativ och tänka nytt - du ser det som ditt yttersta mål att guida kunden till det bästa köpet!
Går du igång när du läser detta? Kul! Då kan vi vara helt rätt för varandra! 😎
För oss är det inget krav att du har erfarenhet av vår bransch, men om du tidigare har lyckats bra med försäljning och/eller kundservice är det ett stort plus.
Funderar du fortfarande på om du ska söka? Hos oss på Synsam får du:
Vara en del av ett branschledande företag med innovativa koncept och butiker i toppklass
Ett företag med höga ambitioner, utvecklingsmöjligheter och spännande karriärvägar – exempelvis genom löpande utbildningar i Synsam Academy och vårt interna Aspirantprogram, som utvecklar Style & Customer Advisors till framtida butikschefer
En trygg lön genom kollektivavtal men även möjlighet till bonus utifrån teamets prestation
Möjlighet till utökat ansvar i butiken. Du kan exempelvis bli ansvarig för Sport-sortimentet, B2B-försäljningen, Lifestyleabonnemanget eller bli Stilexpert, om du är intresserad av mode och trender. På sikt har du möjlighet att utvecklas till Optikrådgivare och genomföra synmätningar som ligger till grund för optikerns bedömning.
Utöver detta får du ta del av vårt fina sortiment till förmånliga priser!
Om rekryteringsprocessen
Tjänsten är ett vikariat på 100% som förväntas pågå fram tills årsskiftet. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag – så vänta inte! 🚀 Observera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Du kommer att få möjlighet att skicka med en kort videopresentation i ansökan, det är frivilligt men ett bra sätt att ta chansen att presentera sig! I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll avseende brott och ekonomi på slutkandidat. Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Hoppas vi ses - ta chansen att bli vår nästa säljstjärna! 🌟 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7835286-2031435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248), https://jobb.synsam.se
Synsam (visa karta
)
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Synsam Group Sverige Jobbnummer
9942819