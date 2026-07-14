Utvecklare med inriktning digitalisering
Kristianstads kommun / Organisationsutvecklarjobb / Kristianstad Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kristianstad
2026-07-14
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Är du redo för framtiden? Det är vi – och nu söker vi dig! Vi söker dig med kombination av verksamhetsförståelse inom socialtjänst och erfarenhet och intresse av digitalisering och förändringsarbete.
Inom arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstad står vi inför en spännande förändringsresa. Vår vision är tydlig: En förvaltning – redo för framtiden!
Vi utvecklar vår organisation för att möta framtidens behov och skapa ännu bättre förutsättningar för våra medborgare. Från april 2026 kommer vi att arbeta i en ny organisation – med fokus på en modern, hållbar och rättssäker välfärd.
Nu söker vi fler medarbetare som vill vara med på vår förändringsresa. Är du driven, nyfiken och vill bidra till ett meningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Din roll hos oss
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst genom att samordna och driva digitaliseringsarbetet? Vi söker en erfaren och engagerad utvecklare med bred kompetens inom digitalisering – och med ett starkt intresse för våra verksamheter, målgrupper och samhällsuppdrag.
Hos oss får du möjlighet att bidra till en viktig förändringsresa där digitalisering och AI spelar en central roll i hur vi möter medborgarnas behov – idag och i framtiden. Som utvecklare inom arbete- och välfärdsförvaltningen arbetar du tillsammans med dina kollegor med utvecklings- och kvalitetsarbete för att stärka verksamheternas förmåga att fullfölja sitt uppdrag gentemot medborgarna.En viktig del av ditt uppdrag är att stödja och utveckla förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och bidra till verksamheternas förbättringsarbete, där en ökad digitalisering också utgör en viktig del. Du arbetar nära både verksamheter och förvaltningens övriga stödfunktioner, och utgör ett viktigt stöd i att omsätta behov till konkreta förbättringar.
I samband med omställningen till den nya socialtjänstlagen befinner vi oss i en intensiv utvecklingsfas. Digitalisering och AI är avgörande verktyg i denna förändring. Vi söker därför en utvecklare som kommer att arbeta tillsammans med utvecklarkollegorna, men ha en särskild inriktning mot och ett särskilt ansvar för att samordna och driva förvaltningens digitaliseringsarbete. Du kommer att leda och utveckla digitala processer. I detta arbete behöver du bidra med både ett strategiskt perspektiv och operativt genomförande, och du kommer att samarbeta nära med dina utvecklarkollegor, systemförvaltare, kommunens digitaliseringsavdelning, övriga stödfunktioner och förvaltningens verksamheter.
Dina arbetsuppgifter blir bland annat att identifiera utvecklings- och förbättringsområden, och leda eller delta i utvecklings- och digitaliseringsprojekt. Du kommer också att utifrån detta leda arbetet med att utforma och implementera nya arbetsprocesser och ansvara för omvärldsbevakning inom digitalisering, välfärdsteknik och automatisering.
Vem söker vi?
Du som söker har någon av följande utbildningar:
universitet/högskola med examen med samhällsvetenskaplig inriktning, exempelvis socionom
universitet/högskola med examen inom IT/digitalisering/systemvetenskap/informatik
universitet/högskola med annan examen samt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Vi vill att du har:
verksamhetsutveckling och processarbete
att driva förändrings- eller utvecklingsprojekt
god förmåga att kartlägga, analysera och dokumentera arbetsprocesser
god digital kompetens och förståelse för verksamhetssystem
Det är meriterande om du har:
utbildning inom verksamhetsutveckling, digitalisering, förändringsledning, processkartläggning och projektledning.
god kunskap om socialtjänstens uppdrag och förvaltningens målgrupper
har övergripande kunskap om de lagar som styr förvaltningens arbete
erfarenhet av arbete med kvalitets- och utvecklingsfrågor
kunskap om socialtjänstens processer och regelverk
erfarenhet av att ta fram, bearbeta och presentera data och statistik
Vi vill att du har god kommunikationsförmåga och är bra på att anpassa ditt budskap efter olika målgrupper, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
För att lyckas i rollen är du intresserad av samhällsfrågor och välfärdsutveckling och trivs i en roll där du får kombinera strategi med praktiskt arbete. Som person är du utvecklingsinriktad, driven, nyfiken, kreativ och har lätt för att ta initiativ. Rollen kräver samtidigt som är du kan vara strukturerad, tydlig och handlingskraftig. Du är bra på att skapa och bibehålla goda relationer. Du har en god förmåga att se helheten och har en god analysförmåga. Du bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Det här är vi
Hos oss arbetar idag omkring 480 engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad för människor i olika skeden av livet. Tillsammans skapar vi trygghet, delaktighet och möjligheter.
Möt framtiden med oss i arbete- och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-14Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelseKontakt
Helena Lööf är tillgänglig för frågor from 26-08-04 och övrig tid är Örjan tillgänglig.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AOV-2026-50". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, AOV Stab (HR, ekonomi, kansli & utveckling) Kontakt
Utvecklingschef
Helena Lööf +4644132629 Jobbnummer
10002256