Timanställd vårdbiträde till hemtjänsten - Vallentuna
Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Vallentuna Visa alla undersköterskejobb i Vallentuna
2026-08-03
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Aleo Omsorg är ett familjeägt företag som erbjuder hemtjänst, boendestöd och hemservice. Vår vision är att skapa trygghet och självständighet för våra kunder, med omsorg från hjärtat. Hos oss får du arbeta i ett engagerat team med nära stöd, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och moderna arbetsverktyg.
Vi söker nu personal till vårt team i Vallentuna för arbete som timanställd vårdbiträde. Här får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, varje dag.
Tjänstgöring och anställningsvillkor
Tjänstgöring: Vid behov Arbetstider: 07.00 - 15.30 eller 15.30 - 22.00 Anställningsform: Behovsanställning Startdatum: Enligt överenskommelse Arbetsplats: Du utgår från vårt kontor i Täby Kyrkby och arbetar inom Vallentuna Kommun.
Arbetsuppgifter – Vad kommer du att göra?
Som timvikarie hos oss arbetar du i kundernas hem med varierande insatser utifrån individuella behov:
Personlig omvårdnad – stöd vid hygien, på- och avklädning samt förflyttningar
Socialt stöd & samtal – skapa trygghet genom närvaro och gott bemötande
Stöd i vardagen – hjälp vid måltider och enklare hushållssysslor
Tillsyn & trygghet – uppmärksamma behov och bidra till säker omsorg
Dokumentation – dokumentera enligt genomförandeplan
Trygghetslarm – snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Vallentuna Kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 07.00 - 22.00. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad och vill bidra till en trygg och professionell hemtjänst:
Erfarenhet av vård- och omsorg (Meriterande) – du har erfarenhet av arbete med individer i behov av stöd
God svenska i tal och skrift – du kan kommunicera tydligt och dokumentera korrekt
B-körkort (Krav) – du är en trygg och van bilförare
Cykelvan (Krav) – du känner dig bekväm med att ta dig mellan kunder på cykel
Ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad – du tar initiativ, arbetar självständigt och behåller lugnet i olika situationer samtidigt som du samarbetar väl med kollegor och möter människor med empati, respekt och förståelse.
Digitalt van – du använder mobil i ditt dagliga arbete
Vi tar ej emot ansökningar per mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8137015-2128635". Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://aleocare.teamtailor.com
Midgårdsvägen 20 (visa karta
)
187 74 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Tuva Lindvall tuva@aleocare.se 076 230 22 19 Jobbnummer
10020236