Utvecklare Elektronik / Hårdvara

Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att accelerera omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är över 19 000 dedikerade experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering och arbetar med att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.Publiceringsdatum2025-10-06Beskrivning av jobbet
Brinner du för teknik och innovation, och vill arbeta med den senaste tekniken inom hårdvarunära elektronikutveckling? Då kan denna roll vara precis rätt för dig! Vi söker nu en Embedded Electronics Engineer som kommer att spela en viktig roll i vårt växande team inom Products & Software Engineering. Här får du möjlighet att arbeta med avancerad elektronik i teknikens framkant, där du tillsammans med vårt team kommer att konstruera och utveckla framtidens system.
I denna roll kommer du att få jobba i en varierad arbetsmiljö med tillgång till vårt eget labb och i samarbete med våra kunder inom ett brett spektrum av branscher såsom försvar, telekom, fordon och consumer products. Du kommer att vara involverad i hela utvecklingsprocessen - från konceptutveckling och prototypframtagning till färdig produkt. Rollen innebär både inhouse-arbete på vår produktutvecklingsavdelning i Göteborg och ute hos våra kunder, vilket ger dig möjlighet att både bredda och fördjupa din kompetens.
Vi är ett team som värdesätter samarbete och gemenskap högt. Här på AFRY vill vi att våra medarbetare ska trivas, känna sig trygga och ha roligt på jobbet. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där det finns stora möjligheter till utveckling, både professionellt och personligt, och där du får vara med och påverka. Kvalifikationer
Du har ett genuint intresse för elektronik och teknik samt en naturlig nyfikenhet för att lösa tekniska utmaningar. Vi söker dig som är trygg i din roll som hårdvaruutvecklare och har erfarenhet inom området. Du uppskattar både det praktiska arbetet i labb och den tekniska utmaningen i att utveckla innovativa lösningar för våra kunder. Du trivs i en miljö där du kan arbeta både självständigt och i team, och ser värdet av att dela med dig av din kunskap och lärdomar till dina kollegor.
För att trivas i denna roll ser vi gärna att du har:
Flera års erfarenhet av hårdvaruutveckling och elektronikkonstruktion.
Erfarenhet av områden som PCBA-utveckling, ASIC/FPGA, DC/DC, Embedded SW, testning och/eller EMC-mätteknik.
Ett intresse för att arbeta i elektroniklabb för utveckling och testning.
Erfarenhet av att arbeta i team och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och kunder.
Meriterande erfarenhet av verktyg som Altium, Cadence och/eller OrCAD.
För denna tjänst är det ett krav att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift, då våra uppdrag ofta innefattar kontakt med svenska kunder. Vissa uppdrag kan också vara säkerhetsklassade, vilket innebär att du behöver inneha ett medborgarskap från en nation ansluten till NATO.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du är en person som uppskattar utmaningar, har ett starkt engagemang och är prestigelös i ditt sätt att samarbeta med andra. Du motiveras av att arbeta i en miljö där vi alla tar ansvar för att skapa en positiv arbetskultur och där gemenskap och samarbete är i fokus.
Ytterligare information
Hos AFRY får du möjlighet att utvecklas i en inspirerande och innovativ miljö där du kan växa både professionellt och personligt. Vi värdesätter våra medarbetares trivsel och erbjuder en trygg anställning med bra förmåner. AFRY har ett starkt fokus på kompetensutveckling och vi erbjuder både interna och externa utbildningar för att du ska kunna fortsätta utvecklas inom ditt område.
Vi erbjuder även:
En trygg anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftiga löner.
En flexibel arbetsmiljö med frihet under ansvar och balans mellan jobb och fritid.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling via AFRY Academy eller externa kurser.
Tillgång till Club AFRY med aktiviteter som skidresor, yoga, kultur- och sportevenemang.
En inkluderande arbetsmiljö där våra ledare stöttar dig i din utveckling och där innovation och samarbete uppmuntras.
Ansökan
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna:
Lasse Holmberg - Sektionschef, lasse.holmberg@afry.com
Vi tackar för visad hänsyn om att inte bli kontaktade av externa leverantörer för rekryteringslösningar och liknande då dessa sköts enligt avtal på bolagsnivå.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
