Utvecklare Digitala Arbetssätt och BIM
OM DIG!
Vi söker dig som drivs av att växla upp byggbranschen i digitaliseringens anda. I din roll som Utvecklare Digitala Arbetssätt och BIM hos Insikt delar du tiden som konsult i projekt eller driver processutveckling och förändringsledning på företagsnivå. Roller som Modellansvarig/BIM-ansvarig, BIM-samordnare och BIM-strateg i projekt är vanliga uppdrag för oss likväl som metodik- och processutveckling, rådgivning, affärsutveckling och utbildningar på företag. Vi arbetar över flertalet plattformar men söker nu dig med erfarenhet av projektering och metodikutveckling främst för disciplinerna A och IA, men även K.
Hos oss blir du en viktig del av ett ungt företag med höga ambitioner. Här har du stor möjlighet att utifrån din kunskap, ambition och erfarenhet forma en roll som både utvecklar dig som individ tillsammans med dina professionella kunskaper.
Ansvarsområden
Vi vill att du:
Respekterar att hos oss är alla välkomna. Här har alla samma värde. En människas hudfärg, kön, födelseort, sexuella läggning eller religiösa övertygelse har ingenting med hennes mänskliga kvalitéer att göra.
Har ett starkt eget driv, hög ambitionsnivå och en vilja att ta ansvar.
Har flerårig erfarenhet och starka projekteringskunskaper inom disciplinerna A och IA, eller K.
Har erfarenhet av projektering i olika skeden genom projekteringsprocessen.
Har arbetat strukturerat med metodik och utveckling av metodik i projekt.
Gillar problemlösning samt har förmågan att se helheten i kombination med teknisk förankring.
Är nyfiken och utåtriktad.
Behärskar både svenska och engelska väl, i både tal och skrift.
Ett plus om du arbetat med metodikutveckling centralt på företag.
Ett plus om du arbetat som BIM-samordnare centralt i projekt.
Ett plus om du arbetat med BIM i förvaltning.
Utbildning - Färdigheter - Kunskap - Erfarenhet & Kvalifikationer
Vi tror att du:
Har arbetet fler än 5 år och är på väg mot eller har redan arbetat som Handläggare i stora som små uppdrag.
Har jobbat i projektform och drivit egna projekt, där budget-och tidsramar varit en avgörande faktor.
Har arbetat metodik- och processrelaterade frågor för projektering
Gillar att arbeta med och komplexa arbetsuppgifter både självständigt och i team.
Har bakgrund som Arkitekt eller Byggnadsingenjör (eller likvärdig utbildning) med tidigare erfarenheter som Modellansvarig/BIM-ansvarig hos Arkitekt- eller Konstruktör.
Har ett flexibelt och prestigelöst förhållningssätt och ser det som en självklarhet att hjälpa till där det behövs.
Behärskar några/flera av följande system/program
AutoCAD
Autodesk Revit
Solibri, Navisworks, Revizto
Dalux, StreamBIM, BIMcollab
Autodesk Construction Cloud, BIMcloud
Pythonscript och annan programmeringskunskap
Unity, Unreal
Dynamo, Grasshopper
Detta är ett konsultuppdrag till vår kund i Stockholm.
Hyrpersonal Sverige, grundat år 2004, är en ledande leverantör av kvalificerad arbetskraft i hela Sverige. Företaget specialiserar sig på att erbjuda HR-lösningar för företag i alla storlekar, hantera komplexa lagliga krav, personalfrågor och fackliga förhandlingar. Med erfarna HR-konsulter och en inriktning på att attrahera toppchefer och specialister som landets bästa interimschefer inom högkvalificerade ämnesområden och inom executive rekrytering av chefer så kommer Hyrpersonal Sverige att fortsätta växa och utvecklas, vi firade 20 år av enastående service i december 2024.
Hyrpersonal Sverige har mycket goda referenser med att leverera spetskompetens till stora företag och organisationer inom offentlig sektor på kommunal samt statlig nivå. Publiceringsdatum: 2026-03-25
• B (Personbil)
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Hyrpersonal Sverige
, http://www.hyrpersonalsverige.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hyrpersonal Sverige AB Kontakt
VD, Senior Recruitment Specialist
Sandra Johansson sandra.johansson@hyrpersonal.net 010-555 86 16
9819508