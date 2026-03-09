Utvecklare av program för hållfasthetsdimensionering
2026-03-09
Vi söker nu en ny medarbetare som vill jobba med mjukvaruutveckling av beräkningsprogram för användning inom området Strukturanalys. Programmen används av Saabs beräkningsingenjörer i utvecklingen av våra produkter. Är du intresserad? Läs mer nedan och ansök!
Din roll
På Metodiksektionen kommer du arbeta i en kreativ miljö med varierande arbetsuppgifter. Du kommer huvudsakligen att arbeta med utveckling av verktyg och programvaror som används inom området Strukturanalys vid utvecklingen av våra flygande produkter, exempelvis Gripen.
Arbetet innebär objektorienterad programutveckling främst i Linuxmiljö. För närvarande arbetar vi till största del i C++ med stöd av Qt för användargränssnitt. För grafiska tillämpningar använder vi OpenGL och vi nyttjar Unified Modeling Language (UML) för analys, design och dokumentation av vårt arbete.
Arbetet innefattar även programutveckling i Matlab. Allt från mindre verktyg till stora beräkningsprogram med fokus på prestanda och effektivitet.
För att trivas i rollen tror vi att du utöver ett intresse för programutveckling, även har stort intresse av fysik och mekanik.
Sektionen "Metoder, verktyg & Data - hållfasthetsdimensionering" tillhör området Strukturanalys inom affärsområdet Aeronautics. Vårt huvudansvar är utveckling och förvaltning av:
* Metodik för hållfasthetsanalyser.
* Verktyg och program för hållfasthetsdimensionering, lasthantering och miljötålighet.
* Hållfasthetsdata för våra material och förband.
Metodiksektionens huvudsakliga kunder är beräkningsingenjörer som utför hållfasthetsdimensionering, lastframtagning eller miljötålighetsanalys i pågående och framtida affärsprojekt, exempelvis Gripen och GlobalEye.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi ser att du är en öppen och nyfiken person som bidrar till ett bra arbetsklimat och en god teamkänsla. Du är strukturerad och noggrann, har en positiv inställning och tar egna initiativ för att nå uppsatta mål. Oftast drivs arbetet i en mindre arbetsgrupp, och det ställer krav på din förmåga att samarbeta, ta eget ansvar och arbeta mot uppsatta mål.
Vi ser gärna att du har en utbildning från Maskinteknik eller Teknisk Fysik med stort intresse för mjukvaruutveckling, eller en utbildning inriktad på Datateknik där du även har läst kurser inom områdena fysik, mekanik eller hållfasthet. Andra likvärdiga kombinationer kan givetvis vara av intresse.
Tidigare erfarenhet inom området flygteknik, är ett stort plus.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
