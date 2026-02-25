Utvecklare av inbyggda system
2026-02-25
Vi på ALTEN Göteborg söker just nu en embeddedutvecklare med fokus på mjukvara, som gärna också får ha kompletterande erfarenheter inom IT-/cybersäkerhet. Rollen innebär utveckling av robust och säker mjukvara för system med realtidskrav, ofta i nära samarbete med hårdvara och FPGA-baserade lösningar.
VAD VI KAN ERBJUDA DIG
Hos ALTEN blir du en del av avancerad utveckling inom områden där tekniken behöver vara tillförlitlig, hållbar och exakt. Vi arbetar med långsiktiga projekt där kvalitet, spårbarhet och systemförståelse är centralt. Genom ALTEN Academy, stöd från erfarna kollegor och uppdrag med hög teknisk nivå får du möjlighet att fördjupa och bredda din kompetens. Du blir del av både ett uppdragsteam och en varm företagskultur. Våra interna nätverk såsom Women at ALTEN och ALTEN Sports ger utrymme att bidra och påverka. Vi erbjuder tre extra lediga dagar, kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.

Arbetsuppgifter
Utveckling av mjukvara i C/C++ för embedded- och eventuellt FPGA-baserade system.
Implementation av kontrollogik och kalibreringsfunktioner i mjukvara och vid behov firmware (VHDL).
Dokumentation, testning, integration och verifiering av funktioner.
Felsökning och underhåll av nya och befintliga funktioner.
Kodgranskning, enhetstester och förbättringsarbete.
Samarbete i agila team samt kunskapsdelning och mentorskap.
KOMPETENSKRAV
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektroteknik, mekatronik, inbyggda system eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av embeddedprogrammering.
Mycket goda kunskaper i C och C++.
Erfarenhet av Git samt gärna CI/CD (t.ex. Jenkins).
MERITERANDE
Python och/eller Matlab kunskaper.
Förståelse för FPGA-baserade system och de designkrav som ställs.
Firmwareutveckling (VHDL).
Erfarenhet av agila arbetssätt.
Erfarenhet av microservices, mjukvaruarkitektur eller backendutveckling (Go, Java, Camunda).
Bakgrund inom Cyber Security / IT-säkerhet / Informationssäkerhet.
Erfarenhet av tekniskt ledarskap eller handledning av juniora utvecklare.
ÖVRIGT
Rollen kan omfatta arbete med säkerhetsklassad information och kräver godkänd registerkontroll (RK).
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se!
