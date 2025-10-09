Utvecklare - Fullstack react python
Textual AB / Datajobb / Göteborg
2025-10-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Textual AB i Göteborg
textual.ai utvecklar AI-drivna lösningar som hjälper e-handelsföretag att automatisera innehållsproduktion, översättningar och marknadsföring. Våra verktyg kombinerar språkmodeller, dataanalys och smart design för att skapa effektiva system som används av stora e-handlare i Sverige och utomlands.
Om rollen
Vi söker en fullstackutvecklare med erfarenhet av React och Python som vill arbeta med nästa generation av AI-baserade verktyg för digital handel. Du kommer att vara en del av ett litet, tekniskt starkt team som arbetar agilt och nära produkten - från idé till lansering.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Utveckla webbaserade applikationer och interna verktyg med React (frontend) och Python (backend).
Integrera språkmodeller och API:er för AI-funktionalitet.
Delta i planering, design och tekniska beslut.Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av fullstackutveckling.
Goda kunskaper i React, TypeScript och Python (t.ex. Django eller Flask).
Erfarenhet av API-utveckling och databaser.
Van att arbeta med Git och moderna utvecklingsflöden.
Använda AI-assisterade utvecklingsverktyg som Cursor
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Meriterande
Erfarenhet av AI eller maskininlärning (t.ex. LLM).
Erfarenhet av molnplattformar (AWS, GCP).
Intresse för e-handel, språk och automatisering.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: henrik@textual.ai Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fullstack". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Textual AB
(org.nr 556904-5452), https://textual.ai/ Arbetsplats
Office Gbg Jobbnummer
9548034