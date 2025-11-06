Utställningsproducent med programansvar
Vi söker en vikarierande utställningsproducent med programansvar till Helsingborgs museum. Vill du vara med på resan att etablera museet i Dunkers kulturhus? Då kan det vara dig vi söker.
Om arbetsplatsen
Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museum, Helsingborgs kulturskola och Helsingborgs konsthall och Dunkers scener. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR.
Helsingborgs museum är samtidsorienterat, aktuellt och angeläget. Vi arbetar med frågor om kulturarvets roll i en långsiktig samhällsutveckling och dess betydelse för social och miljömässig hållbarhet. Museet innefattar besöksmålen Fredriksdal museer och trädgårdar, Kärnan, Kulturmagasinet, Pålsjö mölla och Möllebacken. Fr o m 1 januari 2025 har verksamheten även en tydlig hemvist på Dunkers kulturhus, som blir Helsingborgs museums största utställningsarena.
Vi söker nu en vikarierande producent för en föräldraledighet på drygt 9 månader. Du kommer att arbeta med att projektleda och producera utställningar med tillhörande program och evenemang inom hela Helsingborgs museum.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för produktionen av konst- och kulturhistoriska utställningar; från idé till färdig utställning, i nära dialog med en projektgrupp. Du ansvarar för att säkerställa att utställningens innehåll och gestaltning hänger samman med det övergripande helhetskonceptet, syfte, mål och målgrupp. Du fungerar också som projektledare med utökat ansvar för hela processen från uppstart till avveckling.
Du planerar, samordnar och genomför du evenemang i nära samarbete med programansvarig. I tjänsten kommer du ha många kontaktytor, både internt och externt. Du samarbetar med kulturutövare, föreningar, företag och ideella krafter för att säkerställa att varje evenemang blir framgångsrikt. Din förmåga att knyta och vårda relationer är därför avgörande.
Din tjänst kommer att delas mellan avdelningarna Samla och förvalta och Uppleva och lära och du kommer att ha särskilt fokus på besöksmålet Dunkers kulturhus, men även jobba med Fredriksdal. Evenemangens program och innehåll ska skapa intresse för nya målgrupper såväl som för vana museibesökare, och passa in i museets övriga programverksamhet och varumärke.
Du ansvarar för inköp och upphandling, att budget och deadlines hålls samt för att säkerställa kommunikation med intressenter för projektet. Du ansvarar även för information och underlag till kommunikationsavdelning och biljettadministration.
Helg- och kvällsarbete förekommer. Kvalifikationer
Utbildningskrav
• akademisk examen, företrädesvis inom kulturvetenskap och/eller konsthistoria eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• utbildning inom utställningsproduktion, produktion eller projektledning för evenemang inom kultursektorn
Erfarenhetskrav
• erfarenhet av arbete med att producera utbud och innehåll för olika målgrupper med besökarens upplevelse i fokus.
• intresse och erfarenhet av utställningsproduktioner, kulturproduktioner och/eller liknande uppdrag på museer kopplat till rumsligt berättande, gestaltningsarbete och kunskapsförmedling.
• erfarenhet av projektledning med administration och budgetansvar.
• erfarenhet av offentliga upphandlingar och arbete i en politiskt styrd organisation.
Kunskapskrav och färdigheter
Du driver arbetet framåt och arbetar tillsammans med andra människor för att nå önskat resultat. Du är kreativ, har förmåga att fatta beslut och ta initiativ och kan lätt navigera i situationer där omständigheterna förändras. Du följer arbetet utifrån givna riktlinjer och rutiner och har en god struktur i ditt arbete. Du har goda kunskaper i att uttrycka dig muntligen och skriftligen på svenska och på engelska.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-01-12 eller enligt överenskommelse
Varaktighet: 2026-10-23
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
