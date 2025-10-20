Utställningsproducent
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Nu söker vi en erfaren utställningsproducent/intendent som vill driva arbetet med vår kommande utställning inom militärhistoria. Som utställningsproducent planerar och genomför du utställningen enligt ett framtaget koncept. Rollen är bred och du ansvarar för att omvandla historiska narrativ och forskning till en engagerande utställningsupplevelse för en bred publik.
Till ditt stöd kommer du att ha din chef, intern projektledare och erfarna kollegor som finns i organisationen idag. Med tiden kommer ditt utställningsteam att fyllas på med nödvändiga kompetenser för genomförandet av utställningen, men i den inledande fasen kommer du självständigt att göra research och planera för utställningen.
Din arbetsplats
Tjänsten som utställningsproducent tillhör enheten Museer och konstarv. Enheten består av friluftsmuseet Gamla Linköping, bildarkivet Bild Linköping, det kommunala stödet till Slotts- och domkyrkomuseet.
Som utställningsproducent utgår du från Gamla Linköping. Gamla Linköping är ett av Östergötlands största besöksmål och ett av Sveriges mest besökta museer. Gamla Linköping gestaltar Linköping under perioden cirka 1700-1950. Museet består av tre delar: stadskvarteren, det lantliga Valla gård och naturreservatet Vallaskogen, med bondeskog som brukas som förr i tiden. Här möts stad och land på gångavstånd från Linköpings centrum.
Du som söker
Vi söker dig som har god förståelse och erfarenhet av utställningsproduktion. Du behöver inte ha djupa kunskaper inom militärhistoria, det viktiga är att du har förmågan att på ett professionellt och pedagogiskt sätt göra ett komplext ämne tillgängligt för en bred allmänhet.
Krav för tjänsten är högskoleutbildning inom curating, utställningsproduktion, museologi eller motsvarande. Erfarenhet av kulturhistoriska utställningsproduktioner är ett krav och vi ser att du har tidigare erfarenhet av arbetsledning eller projektledning. För att lyckas i uppdraget behöver du ha goda kunskaper inom utställningsproduktionens olika delar, såsom formgivning, textproduktion och storytelling. Vi ser även att du har goda kunskaper i tal och skrift på svenska. Kunskap om grafisk formgivning och hantering av museiföremål är meriterande.
Med din kreativitet tar du fram innovativa idéer för militärhistorisk gestaltning. Din förmåga att omsätta dessa idéer i praktiken är avgörande, liksom din noggrannhet i att säkerställa att utställningen håller sig inom projektets budget och tilldelade resurser.
Som utställningsproducent kommer du att driva projektet i samarbete med andra kompetenser. Du behöver därför ha en god förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring mål och vision med utställningen. Vi söker dig som med engagemang och samarbetsvilja har förmågan att inspirera, vara innovativ och samtidigt upprätthålla en hög kvalitetsstandard.
Låter det som ett uppdrag för dig? Varmt välkommen att ansöka!
Övrig information
Tillträde: 26-01-07
Anställningsform: Visstidsanställning t.o.m. 27-09-30
Sysselsättningsgrad: 100 %
