Utskrivningskoodinator, Ortopedavdelning ROC, Umeå
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-07-13
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rörelseorganens centrum Umeå ansvarar för Ortopedi i norra sjukvårdsregionen, som omfattar de fyra nordligaste länen. Rörelseorganens centrum är indelat i sektionerna Artroplastik och Tumör, Faktum, Trauma och Rygg som alla genomför tusentals patientbesök, behandlingar och operativa åtgärder årligen.
Rörelseorganens centrum, Umeå är en Universitetssjukvårdsenhet (USVE) där forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen.
Inom Rörelseorganens centrum Umeå finns mottagning, vårdavdelning, dagkirurgisk enhet, administrativ enhet samt ortopedtekniskt centrum. Vården präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade i patientens vårdprocess och samarbetar för bästa resultat med visionen att hålla Norrland på fötter och i rörelse.
Ortopedens vårdavdelning har ett nära samarbete med Umeå universitet genom vår nyöppnade kliniska utbildningsavdelning. Utbildning av studenter och medarbetare ligger oss varmt om hjärtat och genom den nya avdelningen uppnår vi en unik blandning av högspecialiserad vård och klinisk utbildning. Välkommen till en spännande, lärorik och mångfasetterad arbetsplats där du får möjlighet att utveckla och utvecklas tillsammans med dina kollegor!
Vi erbjuder dig en bra inskolning och fortlöpande kompetensutveckling genom vårt interna utbildningsprogram med specialisering mot ortopedi. För dig som bor på annan ort erbjuder vi hjälp att hitta boende.
Vi söker nu en Utskrivningskoordinator som deltar i utskrivningsprocessen för Ortopedens patienter i slutenvård
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som utskrivningskoordinator hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att känna trygghet.
På Ortopedens vårdavdelning kommer du få möjlighet att lära dig en bredd inom ortopedi, allt från planerade inläggningar till akutsjukvård med traumavård och avancerad ryggkirurgi. Hos oss har utskrivningskoordinatorn en viktig och självklar roll i vårdteamet där du som koordinator samordnar planeringen kring patienten innan hen lämnar slutenvården.
Som utskrivningskoordinator arbetar du nära patienten, dennes anhöriga, vårdteamet och andra vårdgivare. Vi arbetar i snabba vårdkedjor där mobilisering och återgång till tidigare liv eftersträvas efter operation. Som utskrivningskoordinator hos oss identifierar du risker, bedömer behov och samordnar vården för en säker hemgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad kollega och bidrar med kunskap och glädje, som känner ansvar för patientens välmående och verksamhetens fortsatta utveckling.
Du har ett legitimerat vårdyrke som arbetsgivaren bedömer relevant till denna tjänst, med ett intresse för ortopedi och akutsjukvård. Du har en lång erfarenhet av vårdkedjan på vårdavdelning. Du kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt och ser det som en utmaning att arbeta i ett omväxlande tempo. Du är lyhörd för patientens behov och gillar att samarbeta med människor i olika yrkeskategorier och bidrar aktivt till en hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö genom din kunskap och ditt engagemang.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331768". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Kontakt
Bitr avdelningschef
Per Nilsson per.r.nilsson@regionvasterbotten.se Jobbnummer
10000650