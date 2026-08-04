Utredningskonsult
Sustera AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-08-04
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Har du erfarenhet inom fukt- och inomhusmiljöutredningar? Vill du arbeta i en roll där du får analysera, utreda och hitta praktiska lösningar som gör skillnad för kunden? Då är det dig vi söker!
Vad innebär rollen?
Som utredningskonsult hos oss blir du en nyckelperson i vårt arbete med att identifiera och lösa kundernas problem avseende fukt, läckage och inomhusmiljö. Du tar dig an komplexa utredningar, samarbetar med våra kunder och bidrar aktivt till att förbättra byggnaders miljö och funktion.
Exempel på arbetsuppgifter:
➡️ Fuktskadeutredningar och läckagesökning
➡️ Klimat- och inomhusmiljöutrednigar
➡️ Luktutredningar
➡️ Rapportering, kundkontakt och åtgärdsförslag
Vi söker dig som
✅ Har erfarenhet från utredningar inom fukt, inläckage, inomhusmiljö eller lukt
✅ Vill arbeta som uppdragsansvarig konsult
✅ Är lösningsorienterad, kommunikativ och teknisk kunnig
Och det är meriterande om du
✅ Är byggdoktor eller diplomerad fuktsakkunnig
✅ Har utbildningar inom fukt eller inomhusmiljö
Som person tror vi att du
✅ Trivs med frihet under ansvar
✅ Är nyfiken och vill utvecklas
✅ Söker en arbetsmiljö där du kan vara med och påverka
Varför välja Sustera?
Konsulten är hela vår verksamhet. Oavsett om du är inom fukt, energi, miljö eller besiktning, så utgör du och dina kollegor grunden för hela företaget. Vi är ett litet och familjärt företag där du har möjligheten att påverka ditt affärsområde och verksamhetens utveckling.
Vi fokuserar på att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig och vårt team att utvecklas tillsammans. Hos oss har du goda möjligheter att forma din egen roll och till din hjälp har du såväl juniora som seniora kollegor. Utöver detta får du bland annat:
✅ Konkurrenskraftig lön
✅ Flexibla arbetsvillkor och hybridarbete
✅ Friskvårdsbidrag på 5 000kr via Benifex
✅ Väldigt förmånlig tjänstepension
✅ Privat sjukvårdsförsäkring
✅ Extra föräldraledighetspenning
Läs mer om oss och våra tjänster på:www.sustera.se
Ansökan & kontakt
📍 Placering: Textilgatan 31, Stockholm 📅 Startdatum: Enligt överenskommelse 📞 Kontakt: mikael.vikionkorpi@sustera.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8050352-2130065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sustera AB
(org.nr 559202-3146), https://careers.sustera.com
Textilgatan 31 (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Sustera Group Jobbnummer
10021416