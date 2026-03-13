Utredare till Spelinspektionen
Spelinspektionen, Operativa avdelningen, Enhet 1 / Administratörsjobb / Strängnäs Visa alla administratörsjobb i Strängnäs
2026-03-13
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spelinspektionen, Operativa avdelningen, Enhet 1 i Strängnäs
Vill du ha ett betydelsefullt arbete som gör spelmarknadentrygg och säker? Då kanske du vill bli vår nya utredare till vår Operativa avdelning? Vi är en expertmyndighet i Strängnäs med ett stort och viktigt uppdrag och vi vill ha din hjälp att göra Spelinspektionen ännu bättre.
Den Operativa avdelningen består av tre enheter och ansvarar för licensgivning, tillsyn, regelutveckling och omvärldsanalys inom spelmarknaden. Vi söker nu en ny kollega till enheten som ansvarar för onlinespel och vadhållning samt spelprogramvara.
Det här får du arbeta med hos oss
Som utredare arbetar du med att planera och genomföra tillsynsaktiviteter av de aktörer som har fått licens för att bedriva spel om pengar i Sverige. I ditt arbete förekommer även löpande arbete inom licens- och tillståndsgivning. Du utreder för att ta fram förslag till beslut som du sedan föredrar. Du utgår i ditt arbete från lagar och föreskrifter för att på ett objektivt sätt göra bedömningar och du kommer att vara med och skapa rättspraxis på området. Du kan även komma att få representera avdelningen eller myndigheten vid interna eller externa samverkansgrupper.
Som utredare kommer du samverka med kollegor med olika bakgrund och kompetens. Du förväntas att bidra konstruktivt i dina kollegors utredningar och vara öppen för återkoppling i dina egna.
I arbetet kan det förekomma internationella kontakter då ett antal av aktörerna är hemmahörande utomlands.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning inom relevant område som exempelvis samhällsvetenskap, ekonomi eller juridik alternativt minst tre års erfarenhet av kvalificerat arbete med tillämpning eller analys av regelverk i en reglerad verksamhet.
Det är meriterande om du har dokumenterad kunskap om spelprodukter och spelmekanik, särskilt kopplat till kommersiellt onlinespel och vadhållning. Det är även meriterande om du har erfarenhet från arbete inom spelbranschen, exempelvis hos en speloperatör, leverantör av spelplattformar eller inom andra delar av spelmarknaden.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och/eller tillsynsarbete vid en statlig myndighet.
Du är van att driva utredningsarbete från start till mål och känner dig trygg i att fatta egna beslut samt arbeta självständigt. Vi ser även att du har mycket god förmåga att strukturera och analysera material, se samband, avgränsa, dra slutsatser och leverera i tid.
Vidare har du en pedagogisk förmåga och kan på ett tydligt, strukturerat och målgruppsanpassat sätt förmedla dina kunskaper, både muntligt och skriftligt. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och har även goda kunskaper i engelska.
Du är öppen, lyhörd och prestigelös och bidrar till ett mycket gott samarbete med andra. Du är effektiv och har god förmåga att drivafrågor framåt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att bidra till en professionell, trivsam och utvecklande arbetsplats.
Om Spelinspektionen
5 miljoner svenskar spelar om pengar och 200 000 spelar så gott som varje dag. Spelinspektionen har därför ett viktigt uppdrag att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, tillförlitlig och säker. Vi kontrollerar att de spelbolag vi gett licens tar ansvar för spelarna och spelen de erbjuder. Vi ger bara licens till de spelbolag som lever upp till kraven och vi arbetar för att spelbolag utan licens ska hålla sig borta från den svenska spelmarknaden.
Vi erbjuder dig möjlighet till ett stimulerande och varierande jobb, med engagerade kollegor och bra förmåner, som t.ex. friskvård, möjlighet att arbeta på distans halva din arbetstid samt flexibla arbetstider. Spelinspektionen är en växande myndighet med i nuläget ca 80 medarbetare. Vi jobbar i trevliga lokaler med egna arbetsrum. Myndigheten är placerad i Strängnäs med bra pendlingsmöjligheter. Till exempel når du oss med tåg från Stockholm på mindre än en timme. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spelinspektionen
(org.nr 202100-3310) Arbetsplats
Spelinspektionen, Operativa avdelningen, Enhet 1 Kontakt
Lana Tomic Lindberg +46152650155 Jobbnummer
9797052