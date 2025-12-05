Utredare till PKC Öst
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Öst är organiserad i tre polisområden: Södermanland, Östergötland och Jönköping som tillsammans är indelade i nio lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, utredningsenheten och underrättelseenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta görs genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i region Öst.
Polisens kontaktcenter (PKC) i region Öst har som uppgift att vara det första steget i en effektiv och kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess med fokus på brottsuppklarning och brottsofferbemötande. Polisens kontaktcenter har i dag som uppgift att ta emot anmälningar, tips och lämna upplysningar till allmänheten. Dessutom är polisens kontaktcenter en viktig del i den initiala utredningsprocessen och i polisens arbete med att lösa brott.Publiceringsdatum2025-12-05Arbetsuppgifter
I rollen som utredare ansvarar du för handläggning av utredningsgruppens brottsutredningar.
I arbetet ingår det att:
• Hålla förhör med målsägande, vittnen och framöver eventuellt även misstänkta personer
• Handlägga ärenden i olika brottskategorier
• Skapa underlag för fortsatta beslut i förundersökningar
• Kritiskt värdera information från flera källor, bedöma samband mellan variabler och dra slutsatser
• Säkra stödbevisning utefter brottsrekvisit i ärenden
• Inhämta, granska och dokumentera kameraövervakningsfiler
• Delta på olika samverkansmöten som representant för PKC Öst
Vi ser gärna att du är med och bidrar till utvecklingen av utredningsgruppens metodik samt arbete i stort med att nå våra mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning, polisexamen alternativt annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av att hålla förhör och andra delar av det utredande uppdraget
• God datorvana och goda kunskaper i Microsoft Office och våra polisiära system
• Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du:
• Genomgått utbildningen Brottsutredarprogrammet för polisanställda
• Erfarenhet av arbete med bedrägeri, ekonomisk brottslighet eller motsvarande
• Erfarenhet av att ha arbetat med stora datamängder i exempelvis Excel
• Erfarenhet av att tolka och tillämpa lagar
ÖVRIGT
Arbetsort: Nässjö
Arbetstid: Veckoplanerad 5:2
Tillträde: Om du blir aktuell för placeringen kommer dialog föras mellan avlämnande och mottagande chef om hur och när placeringen ska genomföras.
Varaktighet: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Funktion: Utredare
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
