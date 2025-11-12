Utredare till fastighetsnära insamling
Avfall & Återvinning Skaraborg är ett kommunalförbund med Essunga, Falköping, Hjo, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner som medlemmar. Vår huvuduppgift är att ansvara för insamling och behandling av hushållsavfall för drygt 217 000 invånare. Våra verksamhetsgrenar utgörs av insamling, återvinningscentraler och tömning av enskilda avlopp.
Rollen syftar till att stödja fastighetsägare och verksamhetsutövare i övergången till fastighetsnära insamling (FNI) i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens mål om ökad återvinning och resurseffektivitet. Utredaren ska fungera som rådgivare och stöd i implementeringsfasen, samt bidra till intern verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring av processer kopplade till avfallshantering och kundservice.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som utredare inom fastighetsnära insamling (FNI) kommer du att spela en viktig roll i arbetet med att vägleda fastighetsägare och verksamheter inför införandet av nya krav för förpackningsinsamling. Ditt arbete handlar om att säkerställa en smidig och effektiv implementering genom att kombinera analys, samverkan och praktiskt stöd.
I rollen ingår att ge kvalificerad rådgivning och stöd till fastighetsägare och verksamhetsutövare samt att delta i planering, genomförande och uppföljning av kommunens FNI-implementering. Du ansvarar för att genomföra utredningar och bedömningar av fastigheters förutsättningar för insamling, och bidrar aktivt till utvecklingen av arbetssätt, rutiner och informationsmaterial. Arbetet sker i nära samverkan med kundservice, drift och kommunikation för att säkerställa en effektiv och kundorienterad process. En viktig del av rollen är också att identifiera förbättringsområden, föreslå lösningar och bidra till verksamhetsutveckling som stärker både kvalitet och servicegrad.Kvalifikationer
* Eftergymnasial utbildning inom service management, logistik, samhällsplanering eller motsvarande kompetens förvärvad genom erfarenhet.
* Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet eller liknande reglerad organisation.
* Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, på svenska.
* God administrativ förmåga och vana att arbeta i Office 365-miljö.
* B-körkort.
Meriterande för tjänster
* Erfarenhet av avfall- och återvinningsområdet, fastighetsnära insamling eller kunddialog i offentlig sektor.
* Kunskap om gällande miljölagstiftning, avfallsförordningen och producentansvaret.
* Förmåga att självständigt planera, genomföra och följa upp projekt och utredningsarbete.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi undanber oss vänligt men bestämt alla typer av annonserings- och rekryteringserbjudanden. Frågor om tjänsten är däremot varmt välkomna.
