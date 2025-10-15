Utredare Privata utförare
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som behöver vård, omsorg och service, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete ska ha ett gott liv varje dag. Förvaltningen består av drygt 2 500 medarbetare, varav cirka 90 chefer.
Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med fokus på dem vi är till för. Genom gott samarbete med ständiga förbättringar främjar vi en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.
För att säkerställa kvaliteten i arbetet med lagen om valfrihet (LOV) hemtjänst krävs resurser och en organisation som är uppbyggd för att kunna möta ett ökat inflöde av nya ansökningar, samt hantering av det kontinuerliga uppföljningsarbetet som sker under året. Detta för att kunna erbjuda ett tryggt, säkert och kvalitativt utförande för boråsaren.
Nu utökar vi vår Kvalitet och utvecklingsfunktionen med en utredare för privata utförare.
Vill du vara med och öka kvalitén för dem vi är till för?
Nu har du möjlighet att söka tjänst som utredare för privata utförare.
Kvalitets och utvecklingsfunktionen är en stödfunktion till Vård- och äldreförvaltningens utförande verksamhetsområden och myndighetsavdelningen.
Du kommer organisatoriskt vara placerad hos kvalitets och utvecklingschefen.
Tjänsten utgår från Ramnåsgatan 1 som ligger i centrala Borås med närhet till Resecentrums buss- och tågförbindelser. Vi erbjuder dig ett flexibelt arbete tillsammans med professionella kollegor. På utvecklingsfunktionen arbetar verksamhetsutvecklare, projektledare, demenssamordnare och verksamhetskontroller.
Totalt är vi 12 engagerade och drivna medarbetare.
Vi värnar om en god och hållbar arbetsmiljö och utvecklande arbetsplats.
Det finns möjligheter att arbeta viss del av arbetstiden på distans.
Arbetet med privata utförare består av flera olika processer.
Tjänsten som utredare privata utförare innebär ett samordningsansvar för:
Tillämpning av lagen om valfrihetssystem LOV:
• Förfrågningsunderlag och annonsering
• handlägga ansökan utifrån utförare
• tilldelning av kontrakt
• uppstart av verksamhet
• uppföljning av avtal och granskning
• utbetalning av ersättning för utförd tid
• sanktioner vid brister eller felaktigheter
• avslut av verksamhet och omval, informationsansvar gentemot den enskilde.
Upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU):
• upphandlingsunderlag och annonsering
• utvärdering av anbud och tilldelning
• avtalstecknande
• uppstart av verksamhet
• uppföljning av avtal och granskning
• utbetalning av dygnsersättning
• sanktioner vid brister eller felaktigheter
• avslut av verksamhet
Utredaren ska förvalta och utveckla de processer som ingår i uppdraget.
Genom omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad kring gällande lagstiftning och hur andra kommuner arbetar med privata utförare inom äldreomsorgen.
Rollen innebär även att du representerar avdelningen i interna och externa nätverk och driver samverkan i frågor som kräver dialog och koordinering.
Formerna för denna samverkan och intern ansvarsfördelning på Vård- och äldreförvaltningen behöver utredaren ta fram och utveckla över tid.
I tjänsten ingår även att vara kontaktperson gentemot de privata utförarna.
Utredaren ansvarar inom ansvarsområdet för beredning av ärenden till nämnden.
Utredaren deltar också i förvaltningens kvalitetsuppföljning av kommunala och privata utförare och förväntas i det arbetet bidra till en likvärdig uppföljning och bedömning.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i rollen som utredare behöver du ha:
• Högskoleutbildning inom exempelvis offentlig förvaltning, samhällsvetenskap, socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Har flera års erfarenhet av att arbeta inom välfärdsområdet.
• Har erfarenhet av valfrihetssystem och av att arbeta med kontrakt och uppföljning.
• Har erfarenhet av uppföljning, tillsyn eller liknande av verksamhet inom vård och omsorg.
Det är meriterande om du:
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som är analytisk och har förmågan att identifiera kärnan i komplexa problem och föreslå lösningar. Du har ett positivt och respektfullt bemötande, även i utmanande situationer, och skapar trygghet för dem du möter.
Du är kommunikativ och kan anpassa ditt sätt att uttrycka dig efter mottagare och situation. Som person är du självständig och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du har modet att fatta egna beslut. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet. Du kan samarbeta i olika frågor med olika professioner på ett effektivt sätt.
