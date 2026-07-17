Utredare instrumenterings- och kontrollsystem (I&C)
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-07-17
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Vill du arbeta med reaktorsäkerhet för ny och befintlig kärnkraft och bidra till att utveckla myndighetens kunskap och förmåga att hantera aktuella säkerhetsfrågor?
Vi söker engagerade utredare inom instrumenterings- och kontrollsystem (I&C) till enheten Systemteknik på avdelningen Normering och Kunskapsutveckling. Du kommer tillsammans med andra specialister ansvara för kunskapsutveckling och myndighetens inriktning samt ställningstagande inom området systemteknik. Placeringsort är Solna, Katrineholm eller Göteborg.
Om rollen
Vi erbjuder dig ett arbete där du kommer att utreda tekniska frågeställningar avseende ny och befintlig kärnkraft, följa utveckling inom systemteknik och anläggningssäkerhet såväl nationellt som internationellt. Du erbjuds möjlighet att initiera och följa upp forskningsprojekt och myndighetsstödjande projekt samt bidra till att ta fram konstruktionskrav avseende I&C för ny kärnkraft.
Då enheten Systemteknik aktivt är med och stöttar myndigheten i hela sitt uppdrag och därmed andra avdelningar, kan det bli aktuellt med exempelvis deltagande som kompetensstöd inom ditt sakområde avseende inspektioner tillsammans med Tillsyn. På samma sätt som att du exempelvis kan komma att vara ett stöd inom ditt sakområde i en tillståndsprövningsprocess.
Enheten ansvarar för kunskapsutveckling och myndighetens inriktning inom området systemteknik, inklusive probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) samt analyser av yttre och inre händelser. Enheten ansvarar även för internationellt arbete inom enhetens ansvarsområde. Enheten ingår i avdelningen Normering och Kunskapsutveckling som i sin tur ansvarar för att driva myndighetens policy-, regel- och kunskapsutveckling främst inom områdena kärnkraft, strålskydd och hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.
Du kommer utvecklas i en kunskapsintensiv miljö i samarbete med engagerade kollegor med djup kompetens inom olika sakområden och du ges goda möjligheter att påverka inriktningen på arbetet. Vi erbjuder dig en roll där du får förtroende och utrymme att använda och utveckla din spetskompetens i komplexa frågor med långsiktig betydelse för människor, samhälle och miljö. Vi har ett stort internationellt nätverk och samarbetar inom bland annat IAEA och OECD/NEA.
Om dig
Vi söker dig som har:
civilingenjörsexamen eller annan utbildning som myndigheten bedömer relevant för tjänsten
erfarenhet av konstruktion eller underhåll av programmerbara och reläbaserade instrumenterings- och kontrollsystem inom verksamhet med höga säkerhetskrav
erfarenhet av konstruktionsförutsättningar i kärnkraftverk som redundans, diversifiering och fysisk och funktionell separation
erfarenhet av utrednings- eller granskningsarbete
erfarenhet av att dokumentera och förmedla resultat
god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska samt engelska.
Det är meriterande om du har kunskap inom något eller flera av följande områden:
kunskap om kvalificering inklusive miljökvalificering av elkomponenter
IT-säkerhet för processnära kontrollsystem
tillämpning av standarder för instrumenterings- och kontrollsystem
kärnkraftverks grundläggande säkerhetsfunktioner
HFE (human factors engineering).
För att fungera bra i rollen som utredare behöver du ha förmågan att se saker i ett helhetsperspektiv. Eftersom du kommer att ha såväl interna som externa kontakter behöver du ha en god samarbetsförmåga. För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och kunna ta ansvar för att driva arbetet framåt samt kunna dra relevanta slutsatser ur tillgänglig information. Vidare behöver du ha en god förmåga att dokumentera och förmedla resultat av genomfört arbete på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Slutligen behöver du ha hög integritet.
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten förväntas du leva upp till vår värdegrund. Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrund. Det ställs särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar.
En arbetsplats med mening
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten är du en del av ett viktigt samhällsuppdrag. Hos oss arbetar många olika kompetenser tillsammans i frågor som rör teknik, naturvetenskap, samhälle, juridik och kommunikation. Du får ett arbete där du kan utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till något som är viktigt på riktigt – för säkerhetens skull.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Du blir anställd som utredare. Eftersom vi tror starkt på samarbete mellan kollegor vill vi att du jobbar från kontoret majoriteten av din arbetstid men du har också möjlighet att jobba hemifrån del av tiden. Resor i tjänsten förekommer.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vill du veta mer?
Om du vill ha mer information om arbetsuppgifterna innan du ansöker kan du kontakta enhetschef, Joseph Öberg Shaya, 08-799 43 01. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kan du kontakta Annika Kjerrman, hr, 08-799 43 75
Vill du prata med en facklig företrädare? kontakta Johan Persson, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87, eller SEKO, 077-045 79 00.
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV samt genom att svara på några urvalsfrågor. Läs mer om vår rekryteringsprocess.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026.
Vi arbetar för att Sverige ska vara strålsäkert – från strålskydd och kärnsäkerhet till arbetet mot nukleär icke-spridning. Genom nationella och internationella samarbeten bidrar vi till ett tryggt samhälle. Våra kontor finns i Solna, Katrineholm och Göteborg. Läs mer om oss och följ oss på LinkedIn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strålsäkerhetsmyndigheten
(org.nr 202100-5737), https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
171 54 SOLNA Arbetsplats
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Jobbnummer
10004867