Utredare inom vattenkraft
2026-02-25
Vill du vara med på resan mot ett än mer elektrifierat Sverige?
Då kan det här vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
I tjänsten som utredare kommer du att arbeta med analyser och utredningar relaterade till Svenska kraftnäts arbete med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor inom omprövningarna av vattenkraften.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat följande:
• samordna arbetet med att ta fram analyser och underlag som belyser hur miljöåtgärder påverkar vattenkraftens förmågor, såsom reglerförmåga, bidrag till frekvens- och spänningsstabilitet, elproduktion och elberedskapsförmågor
• samordna arbetet internt såväl som externt med till exempel Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelser
• att följa upp den nationella planen för omprövning och säkerställa att rätt underlag och analyser tas fram för att bibehålla en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel
• samordning och uppdragsledning av andra för enheten aktuella utredningar och analyser.
Som en av tre utredare inom vattenkraft blir du en del av den nya enheten Systemplanering, som är under uppbyggnad inom avdelningen Systemstrategi. På enheten arbetar ett tiotal seniora strateger, analytiker och utredare. Enheten får ett samlat ansvar för den långsiktiga planeringen av det nationella elsystemet och leder arbetet med att ta fram strategier för hur elsystemet ska utvecklas för att möta samhällets behov av en samhällsekonomiskt effektiv, hållbar, trygg och konkurrenskraftig elförsörjning. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom enheten samt andra delar av myndigheten.
Om dig
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom teknik, miljö eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• flera års arbetslivserfarenhet inom ett för tjänsten relevant område som tex analytiker och/eller utredare med fokus på tvärvetenskaplig analys med många intressenter inblandade
• talar och skriver svenska flytande.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i din yrkesroll och ha förmåga att fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer. Du är hänsynstagande och relationsskapande, med en förmåga att samarbeta och skapa förtroende både internt och externt. Du arbetar samarbetsorienterat, trivs med att koordinera gemensamma processer och kan balansera olika intressen. Rollen kräver också att du är analytisk och strukturerad, med förmågan att bearbeta omfattande information och dra tydliga slutsatser.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att ha:
• arbetat inom offentlig sektor
• arbetat med energifrågor, elsystemfrågor eller vattenkraftsfrågor
• arbetat med omprövning av vattenkraftens miljövillkor
• arbetat med uppdragsledning
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Göteborg eller vid behov annan ort där SvK har kontor.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag 22 mars, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät
•
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Camilla Rubinstein 010-475 8612, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Kollander 010-489 26 58. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
