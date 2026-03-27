Utredare inom psykisk hälsa och suicidprevention
Vad ska du jobba med?
I samverkan med kollegor kommer du att:
Medverka i planering, genomförande, uppföljning och återrapportering av projekt inom flera uppdrag, med huvudfokus på de två nämnda.
Samla in, analysera och sammanställa kunskap, samt sprida kunskapsunderlag som policydokument, rapporter, webbtexter, utbildningsmaterial, vägledningar och faktablad.
Utveckla och ansvara för dialog med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhälle för att identifiera behov av kunskapsstöd, samordna insatser och säkerställa målgruppsanpassning genom samskapande processer.
Representera området och presentera kunskap vid konferenser och möten, både på svenska och engelska, samt medverka i strategiskt och proaktivt kommunikationsarbete.
Delta i processer kring fördelning, bedömning och uppföljning av statsbidrag inom området.
Medverka i myndighetens internationella arbete med psykisk hälsa och suicidprevention.
Utöver detta ingår även andra sedvanliga arbetsuppgifter för utredare, såsom att svara på remisser, arbeta med omvärldsbevakning, kommunicera enhetens arbete i olika forum - inklusive att medverka i media som talesperson för våra frågor - samt delta i nätverks- och arbetsgrupper och bidra till enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
Kandidatexamen i folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller närliggande område.
Erfarenhet av att självständigt arbeta med utredningar eller utvecklingsprojekt inom folkhälsoområdet, till exempel på en myndighet eller inom en kommun eller region.
Kunskap och erfarenhet av arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention, med särskilt fokus på främjande och förebyggande arbete.
Mycket stor vikt läggs vid:
Strategisk erfarenhet: Du ska ha erfarenhet av att utveckla, driva och samordna arbete inom psykisk hälsa och suicidprevention, med tonvikt på främjande och förebyggande insatser på en strukturell nivå. Det kan till exempel handla om att arbeta med nationella strategier, myndighetsuppdrag eller regionala satsningar.
Analytisk förmåga: Du ska kunna samla in, analysera och sammanställa information på ett systematiskt sätt. Informationen kan komma från enkäter, intervjuer, forskningslitteratur eller grå litteratur.
Kommunikativ skicklighet: Erfarenhet av att förmedla komplex, vetenskapligt grundad kunskap på ett pedagogiskt och målgruppsanpassat sätt, både skriftligt (vägledningar, webbtexter, utbildningsmaterial) och muntligt (konferenser, möten, media), inklusive mot målgrupper som media och allmänhet.
Språkkunskaper: Du ska behärska svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Personliga egenskaper: Du ska vara samarbetsinriktad, ansvarstagande och strukturerad. Det är viktigt att du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
Stor vikt läggs vid:
Du ska ha god kännedom om, och erfarenhet av, hur myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhälle är organiserade och samverkar, särskilt i frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Detta inkluderar förståelse för tvärsektoriellt arbete och hur olika aktörer bidrar till att stärka samhällets motståndskraft.
Du ska ha erfarenhet av att driva utvecklingsarbete med flera aktörer som har olika uppdrag och förutsättningar, till exempel genom tjänstedesign, systeminnovation eller andra metoder för samverkan och förändringsarbete. Detta kan innefatta att planera och leda workshops, behovsinventeringar eller andra former av samskapande processer.
Vikt läggs vid:
Internationell erfarenhet: Erfarenhet av internationellt arbete, till exempel samverkansprojekt eller dialoger inom EU, WHO eller med andra internationella aktörer, är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta med frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa, exempelvis arbete för att lyssna in barns och ungas egna erfarenheter och behov inom området eller digitala medier och påverkan på barns och ungas psykiska hälsa.
Kunskap och erfarenhet av att arbeta med psykiskt välbefinnande som en resurs, med tonvikt på att stärka resiliens och höja kunskaper om psykisk hälsa hos individer och samhälle. Detta kan innefatta att utveckla eller anpassa kunskapsstöd, utbildningsmaterial eller insatser som främjar förmågan att hantera utmaningar och skapa motståndskraft.
Vad gör enheten?
Enheten för psykisk hälsa och suicidprevention ansvarar för myndighetens arbete med att sammanställa, analysera och förmedla kunskap med särskilt fokus på psykisk hälsa och suicid i hela befolkningen.
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna eller Östersund. Anställningsformen är en särskild visstidsanställning på heltid på ett år. Tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschefen Johanna Ahnquist, tel. 010- 205 28 91.
Fackliga företrädare för SACO Susanne Fridh, telefon 010-205 23 17, och för OFR/S Jessika Spångberg, tel. 010-205 29 22.
Välkommen med din ansökan!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-04-12 via myndighetens webbplats.
