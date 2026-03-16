Utredare inom järnvägsmarknadsfrågor
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn och regelutveckling inom spårtrafikområdet. På enheten Spårtrafik arbetar vi bland annat med frågor som rör järnvägsmarknadens funktion, tillträde till järnvägsinfrastruktur samt tågpassagerares rättigheter. Vår verksamhet bidrar till att järnvägsmarknaden fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv.
Som utredare arbetar du med tillsyn och analys inom järnvägsmarknadsområdet. Arbetet innebär att tolka och tillämpa nationell och EU-rättslig reglering samt bedöma hur regelverket efterlevs av aktörerna på marknaden.
Hos oss är du viktig
Du kommer att
- genomföra tillsynsärenden mot krav i järnvägsmarknadslagen och tillhörande EU-regelverk
- analysera komplexa frågeställningar med juridiska, ekonomiska och marknadsmässiga inslag
- ta fram beslutsunderlag, rapporter och andra skriftliga produkter
- föra dialog med järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och andra myndigheter
- bidra till utveckling av tillsynsmetoder, processer och regelverk
- vid behov delta i internationellt samarbete inom EU.
Arbetet är omväxlande och kombinerar självständigt analysarbete med samarbete i team.
Du måste ha
- relevant akademisk examen inom exempelvis samhällsvetenskap, juridik, ekonomi, statistik eller annan inriktning som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
- erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete eller analytiska arbetsuppgifter som inneburit att: identifiera och avgränsa problemställningar, formulera utredningsfrågor och angreppssätt, inhämta, bearbeta och värdera information från flera källor på ett systematiskt sätt med stöd av vetenskapliga eller etablerade analytiska metoder, och sammanställa resultat till ett strukturerat beslutsunderlag eller en rapport
- erfarenhet av att inhämta, bearbeta och värdera information från flera källor på ett systematiskt sätt, gärna med stöd av vetenskapliga eller etablerade analytiska metoder
- mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet från tillsynsverksamhet eller annan myndighetsutövning som innebär att tillämpa lagar och regler
- kunskap om transportsektorn, särskilt järnvägsområdet
- erfarenhet av arbete i internationella sammanhang, exempelvis kopplat till arbete inom EU eller samarbete med andra myndigheter
- erfarenhet av att tolka och tillämpa EU-rättsakter
- erfarenhet av att arbeta med större datamängder, till exempel genom att: hämta in data från databaser eller register, bearbeta och analysera data med hjälp av statistiska eller analytiska verktyg, dra slutsatser baserade på dataanalys.
Vi vill att du
- har god samarbetsförmåga, dvs. arbetar bra med andra och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
- är strukturerad, dvs. att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, och sätter upp och håller tidsramar.
- har en helhetssyn, dvs. att du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Borlänge. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Carl von Utfall Kull, 010 - 495 61 22, Carl.vonUtfallKull@transportstyrelsen.se
. ST, Patrik Malmberg och Saco-S, Ingela Svensson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-2427. Vi behöver din ansökan senast den 6 april 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Verksamhetsorter: Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.
