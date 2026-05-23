Grafisk Formgivare Webdesigner
AKKSON REKLAM startades för över 32 år sedan som ett litet offsettryckeri i Järfälla. Idag har vi vuxit till ett av Sveriges mest konkurrenskraftiga företag inom tryck och visuell kommunikation.
Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster inom:
Offsettryck
Storformat och skyltar
Bildekor och foliering
Tapeter och etiketter
Magneter och magnetdekaler
Flaggor och profilprodukter
Digitala skärmar
Miljö- och hållbarhetsfrågor är en naturlig del av vårt dagliga arbete och vi arbetar aktivt för att minska vår påverkan på miljö och klimat.
Nu söker vi en engagerad och kreativ grafisk formgivare/webbdesigner som vill bli en del av vårt team.
Du kommer huvudsakligen att arbeta med:
Framtagning av tryckfärdigt material i Adobe Illustrator och Photoshop
Framställning av content för digitala skärmar samt fjärrstyrning och administration av skärmarna
Webbdesign och enklare digital produktion
Övrigt förekommande arbete inom tryckeri och reklamproduktion
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i Adobe Illustrator, Photoshop och MagicINFO
Är kreativ, noggrann och lösningsorienterad
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Har känsla för färg, form och layout
Har erfarenhet från tryckeri samt produktion och hantering av content för digitala skärmar
Erfarenhet av styrning och administration av digitala skärmsystem samt engelska är ett krav. Arabiska är meritterande.
