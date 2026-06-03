Utredare
Linköpings universitet / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-03
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Vi söker nu en utredare till Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn.
Om jobbet
Barnafrid har ett regeringsuppdrag att samla in och sprida kunskap om våld mot barn. Verksamheten är uppdelad i olika program som riktar sig till specifika målgrupper. Nu söker vi en utredare med uppdrag att delta i arbetet inom programmet hälso- och sjukvård samt arbeta med andra uppdrag som ålagts Barnafrid, exempelvis att ta fram och genomföra olika utbildningar, bedriva utredningsarbete samt delta i och bidra till tvärprofessionella nationella nätverk.
Om dig
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning (minst 300 hp) som är relevant för programmet hälso- och sjukvård
Tidigare erfarenhet av arbete med våldsutsatta barn (minst fem års praktisk erfarenhet)
Mycket god pedagogisk och kommunikativ förmåga samt dokumenterad erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma inom området våld mot barn
Utbildarkompetens i TF-KBT
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Erfarenhet av att bygga kontakter och samverka med olika aktörer
Tidigare erfarenhet av klinisk traumapsykologi, TF-KBT och DBT-handledning samt erfarenhet av att självständigt leda utvecklingsprojekt, utbildningsuppdrag eller konsultationsverksamhet är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av regionalt eller nationellt arbete, liksom arbete vid ett nationellt kunskapscentrum. Dokumenterad erfarenhet av kunskapsspridning på nationell nivå samt erfarenhet av internationella samarbeten är också meriterande.
Du förväntas vara självständig, förtroendeingivande och flexibel samt ha hög integritet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet, förmåga att leverera resultat samt god samarbetsförmåga i relation till externa samarbetspartners såsom andra myndigheter, universitet, liknande organisationer och referensgrupper.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (https://liu.se/organisation/liu/bkv),
som ingår i Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Organisatoriskt kommer du att tillhöra avdelningen https://liu.se/forskning/barnafrid,
som består av en arbetsgrupp med bred multiprofessionell och tvärvetenskaplig kompetens. Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga som utsatts för våld och andra övergrepp, men också till yrkesverksamma inom exempelvis myndigheter och organisationer.
Om anställningen
Tillsvidareanställning. Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-03Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 24 juni 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Professor, centrumchef
Laura Korhonen laura.korhonen@liu.se +4613281181 Jobbnummer
9946349