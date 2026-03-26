Utredare
Livsmedels- och dricksvattenförsörjningen kan påverkas av aktörslösa såväl som aktörsdrivna hot. Livsmedelsverket motverkar hoten genom att identifiera dem och bygga en robust försörjningsberedskap som syftar till att alla i Sverige har tillgång till mat och dricksvatten även i kris och krig.
Enheten för Livsmedelsförsörjning
Enheten för livsmedelsförsörjning ingår som en av fem enheter på avdelningen för livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Avdelningen arbetar för förmågehöjning inom dricksvatten- och livsmedelsförsörjning. För att lösa uppgifter och uppdrag samarbetar vi ofta över de olika enheterna vid avdelningen men även med andra avdelningar på myndigheten.
Den aktörsdrivna påverkan som Livsmedelsverket arbetar för att upptäcka och motverka effekter av spänner från både förnekelsebara och öppna hybridmetoder till fullskaligt väpnat angrepp. Vi arbetar även för att upptäcka och motverka effekter av hybridmetoder som kan kombineras med väpnat angrepp eller riktas mot livsmedels- och dricksvattenförsörjningen även under icke aktörsdrivna kriser som påverkar samhällets funktionalitet. Du kommer att ingå i ett kompetent och engagerat team där samarbete, kunskapsutbyte och initiativkraft är i fokus.
Din roll
Som utredare med inriktning antagonistiska hot arbetar du i hela underrättelsecykeln från inriktning till delgivning. En viktig del av ditt arbete består i att självständigt och tillsammans med andra identifiera och operationalisera empiriska frågor och bedriva inhämtning från öppna källor. Personbaserad inhämtning förekommer också. Du sammanställer även och analyserar data och information både självständigt och tillsammans med andra. Du deltar även i identifiering av relevant mottagare och delger underrättelser till mottagare skriftligt, muntligt eller med visuella hjälpmedel.
Du tar tillsammans med dina kollegor ansvar för verksamhetens gemensamma uppdrag och resurser samt målgruppers behov. Vidare gör du genomtänkta prioriteringar i arbetet och levererar i enlighet med uppsatta mål. Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv, upprätthåller relevant kompetens och anpassar ditt arbete till verksamhetens krav och förutsättningar.
Din kompetens
Vi söker dig med god erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor, förmågeutveckling inom totalförsvar, krisberedskap eller hybridhot och underrättelsearbete kopplat till detta. Du behöver också ha kunskaper av metodutveckling inom området. Kunskaper om strategier inom hybridkrigföring är meriterande, liksom kunskaper om geopolitik eller global resursekonomi.
Din bakgrund kan vara civil eller militär, och du har relevant akademisk utbildning.
Metodologiskt och analytiskt är du både kompetent och flexibel, och du trivs med utmaningen att arbeta med frågeställningar som kräver både proxyindikatorer och kreativ integrering av olika specialistområden.
Dina personliga egenskaper
Som person är du prestigelös och trivs både med självständigt arbete och samarbete med andra experter inom ditt och andra områden. Du kan även bygga och upprätthålla relationer med samverkanspartners och källor.
Du förstår även att komplexiteten i underrättelsearbetet hanteras genom att metodiskt och målmedvetet identifiera och möta informationsbehov och presentera lättillgängliga och konkreta svar på svåra frågor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Mats Johansson. Representant för Saco-S är Johanna Jansson och för ST Henrik Kjellgren. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-04-23. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2026/01397.
Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för livsmedel- och dricksvattenförsörjning/enheten för livsmedelsförsörjning
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är därmed ett krav för anställning. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Varför Livsmedelsverket?
Livsmedelsverket arbetar för att säkerställa att mat och dricksvatten är säkra, rätt märkta och hållbara för Sveriges konsumenter. Vi spelar en nyckelroll i Sveriges civila försvar och för en robust livsmedelsförsörjning. Genom effektivt och kvalitetssäkert arbete tar alla medarbetare ansvar för uppdrag och utveckling, och genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande.
