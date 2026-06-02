Kvalitetskoordinator - Linköping/Arboga
2026-06-02
Din roll
Som kvalitetskoordinator hos oss får du en bred och utvecklande roll där du bidrar till att säkerställa kvalitet i våra leverantörsprocesser - både idag och i framtiden.
Det här är en ny roll inom vår kvalitetsstab med fokus på leverantörskvalitet. Du kommer att ha en viktig samordnande funktion där du:
stöttar och koordinerar administrativa uppgifter kopplade till leverantörskvalitet
bidrar i förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt och processer
hjälper till att strukturera och följa upp aktiviteter inom leverantörshantering
samarbetar med kollegor inom kvalitet, inköp och operativ verksamhet
Du blir en del av ett team på 11 personer med stark teamkänsla och en hjälpsam kultur. Vi är en del av Aviation Services kvalitetsstab och tillsammans arbetar vi med leverantörskvalificering och stöttar inköpsorganisationen i kravställning mot våra leverantörer.
Vi arbetar aktivt med att identifiera förbättringsmöjligheter och säkerställa att våra arbetssätt uppfyller krav från kunder, myndigheter och internationella standarder.
Vi söker dig som är nyfiken, strukturerad och vill utvecklas inom kvalitet och verksamhetsutveckling.
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, samarbeta med många olika människor och bidra till att förbättra arbetssätt. Du har förmågan att skapa struktur, hantera flera uppgifter samtidigt och förstå helheten i ett flöde.
Som person är du:
initiativtagande och lösningsorienterad
kommunikativ och relationsskapande
analytisk och strukturerad
nyfiken och villig att lära dig nytt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din utvecklingspotential.
Vi söker dig som har:
en teknisk ingenjörsexamen, gärna inom teknik, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
intresse för kvalitet, inköp eller leverantörsfrågor
viss erfarenhet från industri (t.ex. produktion, kvalitet eller inköp - kan vara praktik/exjobb)
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
goda kunskaper i Office-paketet
Det är meriterande om du har kunskap inom:
kvalitetsarbete
projektledning eller verksamhetsutveckling
verksamhetsledningssystem
förbättringsmetoder (t.ex. Lean, Six Sigma)
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
581 88 LINKÖPING
