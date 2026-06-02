Systemförvaltare till avdelningen Ekonomi & Analys
2026-06-02
Vill du vara med och bidra till att utveckla och förbättra det digitala stödet inom vård och omsorg?
Hos oss får du en nyckelroll där du kombinerar din erfarenhet av vård och omsorg med systemförvaltning och förbättringsarbete. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att skapa arbetssätt som gör skillnad för både medarbetare och invånare.
Du blir en del av avdelningen Ekonomi och Analys där systemförvaltare, controllers och ekonomiadministratör arbetar tillsammans med fokus på uppföljning, styrning och utveckling.
Vi erbjuder:
en verksamhetsnära roll med möjlighet att påverka arbetssätt, system och utveckling
varierade arbetsuppgifter med många kontaktytor
möjlighet att utvecklas inom systemförvaltning, digitalisering och BI (Business Intelligence)
ett engagerat team med hög kompetens och gott samarbete
Uppdraget
Som systemförvaltare arbetar du med förvaltning och utveckling av verksamhetssystemet Lifecare/Procapita för vård och omsorg samt närliggande system.
Du är ett stöd till verksamhetens användare och säkerställer att systemet fungerar i det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
stötta och vägleda användare i deras dagliga arbete
utbilda medarbetare och stärka digital kompetens
planera och genomföra systemuppdateringar
ansvara för kontakt med systemleverantör och IT-enheten
hantera behörigheter och systemadministration
utveckla arbetssätt och processer kopplat till systemstödet
ta fram data och rapportera statistik samt bidra till att utveckla datadrivet beslutsstöd
arbeta nära handläggare, verksamhet och externa utförare
Utmaningar och möjligheter
Rollen innebär att arbeta i en komplex verksamhet med många intressenter och behov. Du kommer växla mellan att lösa akuta frågor i verksamheten och att driva långsiktig utveckling av system och arbetssätt – en roll för dig som trivs i både operativt och strategiskt arbete.
Hos oss får du möjlighet att:
påverka hur verksamheten arbetar i systemen
utveckla digitala arbetssätt
vara med att utveckla datadrivet beslutsstöd och BI-lösningar
delta i upphandling samt kravställning av nya system
Det här behöver du ha med dig
Rollen passar särskilt dig som idag arbetar inom vård och omsorg, till exempel som handläggare, och vill utvecklas vidare.
erfarenhet från vård och omsorg, exempelvis handläggare
god förståelse för processer inom äldreomsorg och/eller LSS
god digital vana och intresse för system och digitala arbetssätt
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
erfarenhet av Lifecare/Procapita för vård och omsorg
kunskap om relevant lagstiftning såsom SoL och LSS
erfarenhet av systemförvaltning eller liknande roll
erfarenhet av utbildning, samordning/projektledning eller förbättringsarbete
Så är du som person
Du trivs i en roll med många kontaktytor och har förmåga att:
skapa struktur i komplexa frågor
prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
förklara och stötta användare på ett pedagogiskt sätt
arbeta både i grupp och självständigt
Du är trygg, lösningsorienterad och bidrar aktivt till förbättringar.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen till oss
Att jobba hos oss betyder att du är med och utvecklar framtidens vård och omsorg, varje dag. Du blir en del av en arbetsplats där vi samarbetar, tänker nytt och sätter invånarnas behov i centrum, och där målet är att ingen ska falla mellan stolarna i kontakten med vård och omsorg.
Avdelningen Ekonomi & Analys består av sju medarbetare och dess syfte är att ge ett samordnat, professionellt och värdeskapande stöd till KSON:s verksamheter genom säker ekonomistyrning och ändamålsenlig systemförvaltning, så att verksamheten kan bedrivas effektivt och långsiktigt hållbart samt bidra till utveckling, kvalitet och god intern styrning.
Vi är en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och bidra till att förbättra verksamheten – både i det dagliga arbetet och på längre sikt.
Så här säger några av våra medarbetare
"Det bästa med mitt jobb är att jag får vara nära verksamheten och samtidigt arbeta med utveckling. "
– Mirva, Controller
"En av de roligaste delarna med att arbeta som systemförvaltare är att få stötta och hjälpa medarbetare i deras dagliga arbete. Det är motiverande att se när någon lyckas, lär sig något nytt eller hittar ett smidigare arbetssätt tack vare det stöd jag kan ge. "
– Kristin, Systemförvaltare
"Vi har ett bra samarbete i gruppen och hjälps åt. Det finns ett stort engagemang för att göra saker bättre. "
– Ulrika, avdelningschef
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid, deltid
Tillträde: enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm. Uppdraget är att tillgodose kommuninvånarnas behov av hälso- och sjukvård samt omsorg. KSON har därmed unika förutsättningar att sömlöst tillgodose invånarnas behov av effektiva helhetslösningar och styrs av en direktion med förtroendevalda från Region Stockholm och Norrtälje kommun. En del av Norrtäljemodellen.
KSON har avtal med många utförare och driver även vård och omsorg i egen regi i det helägda bolaget Tiohundra AB. Budgetomslutningen uppgår till cirka 4,8 miljarder kronor och vi har idag cirka 120 medarbetare med huvudsakligen beställar-, ägar- och myndighetsuppdrag på förvaltningen.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
