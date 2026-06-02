Entreprenadkunnig ban- och mätteknik
Vi söker en Entreprenadkunnig inom ban- och mätteknik till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Borlänge.
Tjänsten är på 20%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget avser kontraktsuppföljning i projektet rälbearbetning av räler och spårväxlar. Leveransuppföljningen utförs i anläggningen i samband med utförd bearbetning av räler och spårväxlar. Entreprenaderna är nationella och omfattar hela Sverige. Rollen innefattar byggledning och leveransuppföljning samt att bistå projektledningen med kompetens inom flera områden för att säkerställa byggherreansvaret och kravuppföljningen av entreprenadkontraktet. Konsulten ska ha en oberoende ställning till entreprenören och uppdraget genomförs enligt uppdragsspecifik uppdragsbeskrivning och leveransförteckning daterade 2026-06-01.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Utföra kontroll av leveransuppfyllnad gentemot kontrakterat åtagande.
Sammanställa och uppdatera redovisade dokument.
Analysera och rapportera skriftlig utförd uppföljning.
Följa upp inrapportering av entreprenörens egenkontroller.
Genomföra platsbesök vid pågående produktion.
Utreda tekniska frågor och föreslå lösningar.
Utföra byggledning i projektet rälbearbetning av räler och spårväxlar.
Utföra leveransuppföljning i projektet rälbearbetning av räler och spårväxlar.
Vid behov bistå andra distrikt inom ramen för angiven beläggningsgrad.
Bistå projektledningen med kompetens inom flera kompetensområden.
Säkerställa byggherreansvaret.
Följa upp krav i entreprenadkontraktet.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) inom järnväg. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) inom banteknik. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) inom det aktuella fackområdet. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Dokumenterad banteknisk utbildning.
Minst 2 års erfarenhet av uppföljning av rälsbearbetning (visuell).
Minst 2 års erfarenhet av byggledning av rälsbearbetning.
Minst 2 års erfarenhet av mätning, analys och utvärdering med mätinstrumentet Miniprof för utvärdering av resultat från rälbearbetning.
Behörighet som tillsyningsman (BASÄSKYDD) för arbete inom spårområde. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
