Talent Acquisition Specialist till Saab i Solna
Skill Kompetenspartner AB / Personaltjänstemannajobb / Solna Visa alla personaltjänstemannajobb i Solna
2026-06-02
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Sigtuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.Arbetsuppgifter
I rollen som Talent Acquisition Specialist kombinerar du ett strategiskt perspektiv på kompetensförsörjning med det operativa arbetet inom rekrytering. Du ansvarar för att attrahera, identifiera och rekrytera rätt kompetens utifrån verksamhetens behov, samtidigt som du bidrar till att utveckla arbetssätt, processer och kandidatupplevelser.
Du arbetar datadrivet och proaktivt genom hela rekryteringsprocessen och fungerar som en konsultativ partner till rekryterande chefer och HR. Rollen innebär nära samarbete med olika delar av verksamheten och ett stort fokus på att skapa långsiktiga förutsättningar för framgångsrik rekrytering.
Du blir en del av ett erfaret Talent Acquisition-team som arbetar med hela rekryteringsprocessen – från att attrahera kandidater och stärka arbetsgivarvarumärket till att genomföra och avsluta rekryteringar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ansvara för hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys och kravprofil till anställning
Arbeta proaktivt med search och relationsbyggande för att identifiera och attrahera relevanta kandidater
Utforma och publicera målgruppsanpassade annonser samt genomföra urval och intervjuer
Genomföra kompetensbaserade intervjuer, personbedömningar, referenstagning och vid behov säkerhetsprövningar
Vara ett strategiskt och coachande stöd till rekryterande chefer och HR
Följa upp rekryteringsresultat genom analys och data för att identifiera förbättringsområden och optimera processer
Bidra till och driva utvecklings- och förbättringsarbete inom Talent Acquisition
Bygga och underhålla nätverk för att stärka organisationens långsiktiga kompetensförsörjningProfil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av rekrytering eller Talent Acquisition/rekrytering och som trivs i en roll där du får kombinera operativ rekrytering med strategiskt utvecklingsarbete. Du är van att ta ett helhetsansvar genom hela rekryteringsprocessen och har ett proaktivt arbetssätt där du gärna arbetar med både search och annonsering för att nå rätt kandidater.
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du använder data och insikter för att fatta välgrundade beslut och ser möjligheter att utveckla både processer och arbetssätt. Samtidigt har du en stark kommunikativ förmåga och bygger förtroendefulla relationer med chefer, kandidater och andra intressenter.
Vi ser gärna att du har:
3–5 års erfarenhet av rekrytering och/eller Talent Acquisition
Erfarenhet av proaktiv search och rekrytering av svårrekryterade profiler
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
Erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser från start till mål
Ett konsultativt och coachande förhållningssätt i samarbetet med chefer och verksamhet
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Relevant akademisk utbildning inom HR eller motsvarande
Erfarenhet av digitala rekryteringsverktyg och moderna arbetssätt inom Talent Acquisition
Det är därtill meriterande om du har erfarenhet av arbetspsykologiska tester eller certifiering inom assessment.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I rollen blir du anställd av Skill och utför uppdraget hos Saab i Solna. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Gabriel Axell på gabriel.axell@skill.se
Låter detta som något för dig, eller vill du veta mer? Varmt välkommen med din ansökan! #LI-GA1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7836723-2031950". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
United Spaces Torsgatan 26 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9943270