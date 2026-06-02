Postdoktor inom masspektrometri för detektion av syresatta radikaler i luft
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Syresatta organiska radikaler är viktiga drivkrafter för kemin i många system, såsom metabolismen hos levande organismer, polymerisation, förbränningssystem och den naturliga miljön (jordens atmosfär). Men få tekniker kann detektera dem idag. Vi söker en motiverad forskare för att utveckla och tillämpa en masspektrometrisk teknik (protonöverföringsmasspektrometer, PTr-MS) för detektion av individuella syresatta organiska radikaler i luft, inom det prestigefyllda European Research Council (ERC)-Advanced projektet EPHEMERAL. Arbetet kommer att omfatta karakterisering och optimering av en toppmodern Time-of-flight-masspektrometer (PTr-MS) och änvanda andra instrument för att detektera dessa radikaler i laboratorie och i luft. Denna tjänst kommer att vara inom Nozière-gruppen vid institutionen för kemi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen, i kemi, fysik eller lämpligt område som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
en dokumenterad experimentell erfarenhet av gasflödessystem
en bakgrund eller erfarenhet inom fristående masspektrometer (inte ansluten till en kromatograf),
utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska, då det krävs i det dagliga arbetet.
starka problemlösningskunskaper
självmotiverad, detalj- och målinriktad
kunna arbeta både självständigt och samarbete med ett team
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
en erfarenhet inom instrumentutveckling,
en bakgrund eller erfarenhet inom Chemical Ionization masspektrometri (CIMS), Proton Transfer Mass Spectrometers (PTr-MS) eller Time-Of-Flight (TOF),masspektrometri,
en kunskap om atmosfärskemi eller gasfas kinetik.
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Publikationslista
Kortfattad redogörelse (max 2 sidor lång) för dina motivation för denna anställning, dina vetenskapliga intressen och framtida mål.
Dessutom ska tre referensbrev skickas direkt till Prof. Noziere
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
