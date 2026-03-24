Utleverans och lagerarbetare
2026-03-24
Inission Munkfors är en lönsam totalleverantör som erbjuder kompletta elektroniska produkter av högsta kvalité. Inission Munkfors ingår i koncernen Inission, som är noterat på Stockholmsbörsen och verksamheten är fördelad över flera produktionsenheter i Norden, Sydeuropa och Afrika, vilket gör koncernen till en kraftfull aktör med global räckvidd.
Hos Inission Munkfors arbetar vi enligt våra kärnvärderingar - Attityd, Flexibilitet, Precision och Förtroende - som inte bara speglar vår kultur utan även guidar oss i vårt dagliga arbete och beslutsfattande. Vi representerar en gemensam grund som alla Inission-medlemmar står upp för och agerar utifrån.
Vi söker nu en flexibel medarbetare som kommer att få jobba på utleverans och lager.
Arbetets innehåll
Pack och avsändning innebär att du är delaktig i det dagliga arbetet med att packa, skicka och fakturera material som producerats, reklamerats eller annat som behöver hanteras via utleveransen.
Ankomst och lager innebär att du är delaktig i det dagliga arbetet med att ta emot och packa upp, märka och sortera ankommande gods. Du kommer också arbeta med att förse våra kundteam med material som du noggrant plockar iordning på vagnar.
Arbetet är tidsstyrt och tempot kan periodvis vara högt.
· Utleverans: Förbereda sändningar, boka transporter och se till att våra utgående leveranser håller högsta kvalitet.
• Ankomst: Ta emot leveranser, kontrollera gods mot följesedlar och se till att varorna hamnar på rätt plats i hyllsystemet.
• Plock: Plocka order med precision och effektivitet till produktionsteamen.
• Lageroptimering: Bidra till god ordning och reda för att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö. Förbättringar och 5S.
Vi söker dig som är engagerad och resultatinriktad. Som person bör du vara kommunikativ, noggrann och trivas med att arbeta i ett högt tempo. Du tar stort ansvar och är en lagspelare som gillar att samarbeta. Du är prestigelös och hjälper till där det behövs.
Goda kunskaper i såväl tal som skrift i svenska är ett krav.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av utleverans och lagerarbete
Ritningsläsning
Tullhantering
Truckkort och truckvana.
Datavana och kunskaper i Officepaketet
Organisation:
Ingår i avdelning lager. Rapportering sker till Avdelningschef lager.
Varaktighet
Tillsättningen innebär en visstidsanställning där kapaciteten avgör vårt behov. Tjänsten kan leda till en tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-03-24Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-04-05, men vi utvärderar löpande och önskar därför din ansökan så snart som möjligt.
Lämna din ansökan till Roger Snell, Avdelningschef Lager, Roger.snell@inission.com
Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta Roger Snell, Avdelningschef Lager roger.snell@inission.com
E-post: roger.snell@inission.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerarbetare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inission Munkfors AB
(org.nr 556259-9299)
Stålvägen 4 (visa karta
)
684 92 MUNKFORS
