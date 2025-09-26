Uthyrningsansvarig till Företagsparken
2025-09-26
Företagsparken söker nu en uthyrningsansvarig som vill komma in i en spännande fas och bli en nyckelperson i bolagets fortsatta tillväxt. Är du en affärsmässig person som gillar att skapa relationer, och som lockas av en utmanande roll med stort eget ansvar? Ta då chansen och sök tjänsten som uthyrningsansvarig hos Företagsparken!
I rollen som uthyrningsansvarig får du en central position där du aktivt bidrar till bolagets utveckling. Du ansvarar för bolagets nyuthyrning genom att identifiera nya affärsmöjligheter, bygga långsiktiga relationer och driva uthyrningsprocessen hela vägen från första kontakt till genomförd affär - med målet att minimera vakanser och skapa nöjda kunder.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för affärer och kunddialoger och som motiveras av att nå resultat. Här får du chansen att kombinera din affärsmässighet med din förmåga att skapa värdeskapande relationer och leverera lösningar som gör skillnad.
Då fastigheterna finns på flera platser i landet ingår resor i tjänsten. Du har ett tätt samarbete med förvaltarna och blir en viktig del i att säkerställa smidiga processer och hållbara kundrelationer. Du utgår från moderna lokaler mitt i centrala Stockholm, på Kungsgatan 12. Du rapporterar till bolagets förvaltningschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och implementera strategier för uthyrning av fastigheter
Aktivt identifiera och bearbeta potentiella kunder för att fylla vakanser
Planera, koordinera och genomföra visningar
I samverkan med förvaltarna Identifiera lokalers utvecklingsmöjligheter och bidra med förslag kring anpassningar och förbättringar
Ta fram affärsförslag, leda förhandlingar och säkerställa tecknande av hyresavtal
Om dig Vi fäster stor vikt vid din personlighet, motivation och inställning. För att lyckas i rollen som senior uthyrare är du trygg i din kompetens och van att arbeta proaktivt och självständigt. Du har en god struktur i ditt arbete, sinne för detaljer och levererar alltid med hög kvalitet. Som person är du affärsmässig, initiativtagande och ser möjligheter där andra ser utmaningar.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du lyhörd, kommunikativ och trivs i en social roll där samarbete står i fokus. Du bygger långsiktiga relationer genom att vara förtroendeingivande och kundorienterad, samtidigt som du uppskattar ett nära samarbete med kollegor och tror på laganda som framgångsfaktor.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Akademisk alt. YH-utbildning inom fastighetsekonomi, fastighetsforvaltning eller motsvarande
3-5 års erfarenhet av liknande arbete inom uthyrning av kommersiella fastigheter, gärna inom lager- och logistik
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet och CRM-system
Ha god förståelse för hyresjuridiska frågor och avtalsprocesser
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska
Körkort (B)
Din ansökan Vi som samarbetar med Företagsparken i denna rekrytering är Boardtalk. Vi ser fram emot din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Lina Widevall, tel. 070-790 88 36, e-mail, lina.widevall@boardtalk.se
eller Isak Blomster, e-mail, isak.blomster@boardtalk.se
på Boardtalk.
Välkommen med din ansökan! Om Företagsparken Företagsparken är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande fastigheter och markområden i stadsnära företagsparker runt om i Sverige. Företagsparken fokuserar på att utveckla på att vara en ledande aktör inom lätt industri och logistik. Med över 250 fastigheter och ett fastighetsvärde på cirka 6 miljarder kronor med en uthyrningsbar yta om 660 000 kvm, är vi en viktig aktör för lokal industri, arbetstillfällen och samhällsutveckling.
Vi tror på kraften i det lokala, att små och medelstora företag är nyckeln till framtidens välfärd. Därför skapar vi långsiktiga fastighetslösningar som möjliggör tillväxt, innovation och hållbar utveckling.
Läs mer om Företagsparken här: www.foretagsparken.se Ersättning
