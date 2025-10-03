Uthyrningsansvarig Linköping
Uthyrningsansvarig Willhem Linköping
Vill du vara med och hitta nya vägar för att få fler människor att hitta hem? Som uthyrningsansvarig i Linköping blir du en drivande kraft i att fylla våra mest utmanande objekt, där kreativitet, relationsbyggande och uthållighet gör verklig skillnad. Här får du en unik chans att kombinera sälj och samhällsnytta - och samtidigt utvecklas i en roll med mycket ansvar och stor lokal påverkan.
Om rollen
Willhem Linköping äger och förvaltar drygt 3500 lägenheter utspridda på olika lägen i och runt Linköping. Det största beståndet utgörs av hyreslägenheter i Skäggetorp och det är också där fokuset för den här rollen ligger. Som uthyrningsansvarig Linköping kommer du att sitta i fina lokaler i Skäggetorp centrum där du delar kontor med ett 20-tal kollegor som jobbar med förvaltning och som du kommer ha ett nära samarbete med. Du kommer organisatoriskt att tillhöra Willhems centrala uthyrning med placering i Göteborg och rapportera till uthyrningschefen.
Som uthyrningsansvarig Linköping kommer ditt fokus att vara våra mest utmanande objekt med målet att öka uthyrningsgraden. Du kommer att arbeta med uppsökande försäljning, relationsbyggande och lokal marknadsnärvaro. Du är en pådrivare i arbetet - någon som inte bara följer rutiner utan ständigt söker och initierar nya vägar att nå kunder.
Dina ansvarsområden
• Aktivt och proaktivt uthyrningsarbete med fokus på svåruthyrda objekt.
• Vara initiativtagare och pådrivare i att utveckla och testa nya metoder för att nå potentiella kunder.
• Bygga och underhålla nätverk med lokala företag, arbetsgivare, högskolor/universitet, organisationer och andra potentiella samarbetspartners.
• Delta i relevanta mässor, event och lokala aktiviteter för att skapa nya kundkontakter och affärsmöjligheter.
• Arbeta med uppsökande försäljning gentemot potentiella kunder och målgrupper.
• Genomföra visningar, möten och presentationer på tider som matchar kundernas behov, vilket kan inkludera kvällar och helger.
• Dokumentera och följa upp sälj- och uthyrningsaktiviteter samt bidra till lärande inom teamet.
• Vara en aktiv ambassadör för Willhems varumärke på den lokala marknaden.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning där du har visat på bra resultat och kreativa lösningar. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av fastighetsbranschen, gärna som fastighetsmäklare eller liknande roll. För att vara aktuell för rollen behöver du också ha B-körkort.
För att lyckas i rollen som uthyrningsansvarig ser vi att du har ett starkt säljdriv och förstår vikten av uthållighet och målmedvetet arbete. Du är nyfiken, tar initiativ och gillar att hitta nya vägar för att nå kunder och skapa resultat. Samtidigt är du relationsbyggare med förmåga att skapa långsiktigt förtroende och affärsmässiga samarbeten. Din etiska kompass är stark och du agerar alltid i linje med Willhems värderingar. Rollen kräver en hög grad av självständighet och självledarskap, där du kombinerar ditt driv och resultatfokus med flexibilitet och tillgänglighet - även under kvällar och helger när kundernas behov kräver det.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en roll med stort ansvar och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett bolag som är i ständig utveckling och som gärna testar nya vägar framåt. Vi tror på att arbeta tillsammans - laget före jaget - och vi värdesätter idéer och initiativ som bidrar till att vi fortsätter bli bättre. Utöver ett meningsfullt arbete erbjuder vi bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, sjukförsäkring, löpande kompetensutveckling och regelbundna trivselaktiviteter. Så ansöker du
senast den 26 oktober. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid frågor kontakta uthyrningschef Johannes Öberg på johannes.oberg@willhem.se
Innan erbjudande om anställning genomförs en bakgrundskontroll som innehåller rättslig och ekonomisk information.
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ca 280 personer arbetar idag hos Willhem. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 59 miljarder och ägare är Första AP-fonden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på story.willhem.se Varaktighet, arbetstid, etc.
