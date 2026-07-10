Uthyrare till Burlövs Bostäder
A-Search AB / Butikssäljarjobb / Burlöv Visa alla butikssäljarjobb i Burlöv
2026-07-10
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Burlövs Bostäder är ett kommunalägt bostadsbolag som äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Burlövs kommun. Förvaltningen omfattar i huvudsak 2 630 bostäder i hyresrätt samt lokaler med en yta på 17 000 kvm.
Burlövs Bostäder strävar efter att vara en hyresvärd som tar hand om sina hyresgäster och erbjuder bra boende för så många som möjligt. "Vi på Burlövs Bostäder tror på Burlöv. I dag och i framtiden. Vi vill bygga ett Burlöv där alla kan hitta en plats att leva och bo tillsammans med oss."
Vi söker en ny kollega som vill bli en av fyra på vår marknadsavdelnning. Ett sammansvetsat och kompetent team. Hos oss är du aldrig "bara en medarbetare". Vi arbetar nära varandra, delar kunskap, stöttar varandra och firar våra framgångar tillsammans. Det är en arbetsplats där du får både frihet och förtroende att göra skillnad.
Hos Burlövs Bostäder får du engagerade kollegor, korta beslutsvägar och möjlighet att arbeta nära både kunder och verksamhet – i en organisation där din kompetens uppskattas och där du verkligen kan göra skillnad.
Huvudsakliga ansvarsområden
Som Uthyrare har du en central roll i mötet med både befintliga och blivande hyresgäster. Du ansvarar för hela uthyrningsprocessen, från uppsagd till uthyrd lägenhet. Rollen innebär ett stort eget ansvar och många kontaktytor, där service, affärsmässighet och struktur är avgörande för att skapa en positiv kundupplevelse.
Du arbetar aktivt med uthyrning av bostäder, parkeringsplatser och enkla lokaler. Du säkerställer att uthyrningen sker enligt gällande lagstiftning, interna riktlinjer och bolagets uthyrningspolicy.
En viktig del av arbetet är den dagliga kontakten med kunder. Du besvarar frågor, ger rådgivning och vägleder hyresgäster genom olika delar av boenderesan. Du hanterar även administrativa uppgifter kopplade till uthyrning, exempelvis avtal, uppsägningar, överlåtelser, byten och Andrahandsuthyrning.
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom förvaltning, kundservice och ekonomi för att säkerställa en effektiv och kvalitativ hantering av bolagets uthyrningsverksamhet.
Erfarenhet och kunskap
Vi söker dig som har erfarenhet av uthyrning samt arbete inom bostadsbolag eller fastighetsbranschen.
Du har god administrativ förmåga och är van att arbeta strukturerat i digitala system så som fastighetssystem.
Vi ser gärna att du har kunskap om hyreslagstiftning och förståelse för de regelverk som styr uthyrning av bostäder.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har god vana av kundkommunikation.Publiceringsdatum2026-07-10Utbildningsbakgrund
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller snarlik utbildning (som innehåller hyresjuridik).
B-körkort är kravDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är du serviceinriktad och har ett genuint intresse för människor. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och möter kunder med ett professionellt och respektfullt bemötande.
Du är strukturerad och noggrann och har förmåga att hantera flera parallella processer samtidigt utan att tappa kvalitet eller fokus.
Vidare är du kommunikativ, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut inom givna ramar. Du trivs i en roll med många kontaktytor och ser samarbete som en naturlig del av vardagen.
Som person bidrar du med engagemang, positiv energi och ett starkt kundfokus som hjälper Burlövs Bostäder att fortsätta utveckla attraktiva boendemiljöer.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Burlövs Bostäder med A-Talent Search.
Vi befinner oss mitt i sommarperioden och kommer därför att påbörja genomgången av inkomna ansökningar i augusti. Urval och intervjuer sker löpande därefter, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Frågor om tjänsten besvaras av Maria Lindahl, maria.lindahl@atalent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Search AB
(org.nr 559019-5680)
Dalbyvägen 35 (visa karta
)
232 34 ARLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Burlövs Bostäder Kontakt
Rekryteringskonsult
Maria Lindahl maria.lindahl@atalent.se 0709176757 Jobbnummer
9999958