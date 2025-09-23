Uthyrare
Vi på Future People söker en uthyrare till vår kund i Farsta. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vi söker nu en uthyrningshandläggare med känsla för service och effektiv administration. Här får du möjlighet att arbeta med uthyrning av bostäder, garage, parkeringsplatser och förråd, med fokus på gott kundbemötande, smidiga processer och låga vakanskostnader.
Om rollen
I rollen kommer du bland annat att:
Hyra ut bostäder, bilplatser och förråd
Ha daglig kontakt med hyresgäster och kollegor via ärendehanteringssystem, telefon, mejl och fysiska möten
Hantera uthyrningsärenden som lägenhetsbyten, andrahandsuthyrning, evakuering, omflyttning, omskrivning och överlåtelser av avtal samt följa upp dessa
Arbeta med uthyrning och villkorsändringar av garage och parkeringsplatser
Ansvara för arkivering av avtal och hyresdokument
Hantera hyresgästkontakter professionellt, bl.a. vid digital avtalsskrivning
Medverka i förbättringsarbete och bidra till utveckling med kunden i fokus
Följa upp och analysera statistik inom uthyrningsområdet
Bidra till att enheten når sina mål och till din egen mål- och utvecklingsplan
Placeringen är på kontoret i Farsta.
Kvalifikationer
Obligatoriska krav:
Gymnasial utbildning
Minst ett års dokumenterad erfarenhet inom bostadsuthyrning eller grundläggande kunskaper i hyresjuridik (fördjupning är meriterande)
Erfarenhet av att driva minst ett projekt med fokus på effektivisering och digitalisering
Van vid digitala arbetssätt och mycket goda kunskaper i Excel
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i systemet Fast2
Som person är du prestigelös, engagerad och har ett starkt driv. Du är utåtriktad, förtroendeingivande och tydlig i din kommunikation. Du har en god samarbetsförmåga och tar gärna egna initiativ.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: Heltid till den 30/4-2026 med möjlighet till förlängning
Start: 20/10-2025
Sista ansökningsdagen: 29/9-2025
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
