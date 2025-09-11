Uthyrare
Köpings Bostads AB / Butikssäljarjobb / Köping Visa alla butikssäljarjobb i Köping
2025-09-11
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köpings Bostads AB i Köping
Enheten kundtjänst består av fem medarbetare med en operativ arbetsledare. På vår avdelning hanterar vi kundkontakter såsom felanmälan, reception och uthyrning. Vårt främsta arbetsredskap är fastighetssystemet Momentum.
Vi söker nu en medarbetare som ska jobba med uthyrning av vårt bestånd, samt hantera bosociala kontrakt/frågor i samarbete med Köpings kommun.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
* Hantera hela uthyrningsprocessen för lägenheter, lokaler, garage, förråd och parkeringsplatser.
* Marknadsföra lediga objekt i relevanta kanaler.
* Upprätta hyresavtal och andra dokument.
* Hantera uppsägningar och avslut av avtal.
* Planera och genomföra visningar.
* Ha löpande kundkontakt via telefon, e-post och personliga besök.
* Övriga administrativa uppgifter kopplade till uthyrning och kundservice.Kvalifikationer
* Relevant eftergymnasial utbildning eller likvärdig erfarenhet.
* Minst några års erfarenhet av bostadsuthyrning eller motsvarande.
* Erfarenhet av arbete med kundkontakter och administration.
* Mycket goda IT-kunskaper och vana av fastighetssystem gärna Momentum.
* Kunskap eller utbildning i hyresjuridik 1 & 2 är meriterande.
* Manuellt B-körkort är ett krav då vi har flera områdeskontor i Köping och Kolsva.
* Du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift. Meriterande om du är flerspråkig.
ÖVRIGT
Köpings Bostadsaktiebolag grundades 1917 som AB Smålägenheter i Köping och har sedan dess bedrivit verksamhet på orten. Vi har en bred variation av bostäder och kan erbjuda olika typer av boende i flerbostadshus och markbostäder i olika storlekar. I vårt bestånd finns också olika typer av lokaler, både i mindre affärscentra och i butiker, källarlokaler samt förråd.
Vi arbetar för att erbjuda våra hyresgäster ett hållbart och tryggt boende präglat av omtanke och framtidstro. Våra värdeord är: Service, Engagerade och Respektfulla (SER). Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277150". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings Bostads AB
(org.nr 556014-9758) Kontakt
Arbetsledare kundcenter
Yasin Ekiz yasin.ekiz@kbab.koping.se 0221-25042 Jobbnummer
9503160