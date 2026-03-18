Utesäljare inom rental sökes
Prowork Göteborg AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-03-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Göteborg AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Utesäljare inom rental sökes till kommande uppdrag!
Vi söker nu en utesäljare till ett kommande uppdrag till ett väletablerat företag inom rental i Göteborg som erbjuder lösningar till byggbranschen!Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som utesäljare arbetar du uppsökande och har ett stort eget ansvar för att skapa nya affärer. Du kommer att arbeta med nya kunder samtidigt som du utvecklar och vårdar befintliga relationer. Genom att ha en nära dialog med kunder i branschen identifierar du deras behov och erbjuder anpassade lösningar inom uthyrning.Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av uppsökande och relationsbaserad försäljning
Erfarenhet från rental/byggbranschen
Brett nätverk inom branschen, exempelvis med platschefer, inköpare eller andra beslutsfattare
Förmåga att arbeta självständigt och driva dina egna affärer
Meriterande
Kunskap om maskiner, byggutrustning eller rental
Erfarenhet av att sälja produkter eller tjänster kopplade till byggsektorn
Detta är ett framtida uppdrag som kan komma att bli aktuellt inom kort, så tveka inte att skicka in en ansökan redan idag!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ebba Käll ebba.kall@prowork.se Jobbnummer
9804325