Utesäljare inom rental sökes

Prowork Göteborg AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-03-18


Vi söker nu en utesäljare till ett kommande uppdrag till ett väletablerat företag inom rental i Göteborg som erbjuder lösningar till byggbranschen!

Dina arbetsuppgifter
I rollen som utesäljare arbetar du uppsökande och har ett stort eget ansvar för att skapa nya affärer. Du kommer att arbeta med nya kunder samtidigt som du utvecklar och vårdar befintliga relationer. Genom att ha en nära dialog med kunder i branschen identifierar du deras behov och erbjuder anpassade lösningar inom uthyrning.

Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av uppsökande och relationsbaserad försäljning
Erfarenhet från rental/byggbranschen
Brett nätverk inom branschen, exempelvis med platschefer, inköpare eller andra beslutsfattare
Förmåga att arbeta självständigt och driva dina egna affärer

Meriterande
Kunskap om maskiner, byggutrustning eller rental
Erfarenhet av att sälja produkter eller tjänster kopplade till byggsektorn

Detta är ett framtida uppdrag som kan komma att bli aktuellt inom kort, så tveka inte att skicka in en ansökan redan idag!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Göteborg AB (org.nr 559205-4091)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ebba Käll
ebba.kall@prowork.se

Jobbnummer
9804325

