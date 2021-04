Utesäljare B2B Kalmar - Er Sweden AB - Säljarjobb i Kalmar

Er Sweden AB / Säljarjobb / Kalmar2021-04-12Jag heter Mathias Svensson och för 14 år sedan påbörjade jag mitt livs största resa.Min meritlista var inte lång, jag var 20 år, hade gått ut gymnasiet och arbetade som försäljare på en sportkedja.Vad jag däremot hade var en vilja av sten och ett enormt starkt driv. Jag hade också drömmar om att hitta en plats där jag kunde utvecklas, bli framgångsrik och tjäna pengar. Jag sökte jobbet som säljare på Rahmqvistgruppen där allt detta utlovades om jag i min tur var beredd på att kämpa.Idag 14 år senare är jag inte bara en rutinerad och kunnig säljare, jag är också chef för två av Rahmqvistgruppens dotterbolag. Till min hjälp har jag ett fantastiskt gäng och tillsammans utvecklar vi både varandra och bolagen. Nu växer vi så det knakar och vi behöver bli fler. På Rahmqvistgruppen tror vi att det är en styrka att ha olika erfarenheter och bakgrunder och arbetar aktivt för ökad mångfald. Därför letar vi efter dig som vill vara en del av vårt team, som vill och är redo för att göra den största resan i just DITT liv.Det som krävs av dig är att:du är kreativ, utåtriktad och gillar att ta kontakt med nya människordu är snabblärd, har ett gott affärssinne och har lätt för att sätta dig in i olika typer av företag och dess behovdu är strukturerad och disciplinerad med en stark drivkraft och vilja att utvecklasdu har körkortdu talar och skriver svenska obehindratprestationsbaserad lön motiverar digVad du får av oss:förberedande utbildning i bokning och produkterrahmqvist collage - vår egna fördjupande säljutbildningytterst kundansvarig på ditt distrikttjänstepensionmöjlighet till tjänstebiltelefon & läsplattakarriärsmöjligheter både nationellt och internationelltÄr du en driven och passionerad person som dessutom är både socialt kompetent och orädd är jobbet ditt! Med de egenskaperna kommer du att kunna gå långt hos oss. För att säkerställa en objektiv och icke-diskriminerade rekrytering kommer du att få genomföra ett kortare personlighetstest (7-10 min) om du går vidare i denna process. Detta test bygger på det DNV-certifierade testet JobMatch Talent, som har en mycket väl dokumenterad validitet relaterat till arbetsprestation inom olika tjänster. Skicka in din ansökan så fort som möjligt då tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden tagit slut. Välkommen till familjen Rahmqvist! https://vimeo.com/274459149 from https://vimeo.com/rahmqvist on https://vimeo.com. Vi på Serama är specialister på att utrusta kontor med smarta lösningar för organisering och märksystem. Vi vet att genom utbildning, rätt utrustning och effektiva produkter förebygger man stress, sjukskrivningar och ökar trivseln på arbetsplatsen. Vi arbetar både nära och långsiktigt med våra kunder och gör återbesök för att fylla på med produkter och hjälpa till när nya behov uppstår. Serama är ett av åtta specialiserade varumärken som ingår i Rahmqvistgruppen, ett växande företag som i mer än 60 år har arbetat för att skapa en bättre arbetsdag för fler.Läs mer om Serama härVaraktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning2021-04-12Rörlig lön med garantilönSista dag att ansöka är 2021-05-12Er Sweden AB5685029