Utesäljare
GB Grossisten i Norrbotten AB / Säljarjobb / Luleå
2025-08-15
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GB Grossisten i Norrbotten AB i Luleå
, Ljusdal
eller i hela Sverige
Om jobbet
GB-Grossisten i Norrbotten är en väl etablerad aktör som i decennier försett kunder i hela regionen med produkter från några av Sveriges starkaste varumärken. Förutom vår glassförsäljning via GB Glace, erbjuder vi genom Varsego ett brett sortiment av varor från leverantörer som Coca-Cola, Red Bull, Carlsberg, Mondelez, Fazer, Vitamin Well, Bonjour - och många fler.
Vi söker nu en ny stjärna till vårt team - en utesäljare som ska ansvara för Varsego-sidan av vår försäljning. Du kommer främst att jobba med våra befintliga kunder, men också aktivt söka upp nya affärsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Besöka och vårda befintliga kunder i din säljregion.
Sälja in kampanjer och nyheter.
Aktivt arbeta med merförsäljning på plats hos kund.
Identifiera och kontakta potentiella nya kunder.
Planera och genomföra din egen säljrutt.
Bygga långsiktiga relationer med fokus på kundnytta och försäljningsresultat.
Vem vi söker
Vi letar efter en person som andas försäljning och alltid ser möjligheter - oavsett om det handlar om att sälja in en kampanj till en befintlig kund eller öppna dörren till en helt ny affär.
Du är hungrig, initiativrik och målmedveten, och triggas av att skapa resultat. Erfarenhet som utesäljare är meriterande men inte avgörande - däremot har du tidigare arbetat med försäljning och vet vad som krävs för att nå och överträffa mål.
Du har lätt för att bygga relationer, kan läsa av kundens behov och vågar föreslå lösningar som ger mervärde. Du är självgående och planerar din dag för att maximera varje kundmöte, men bidrar också med energi och idéer i teamet.Kravprofil för detta jobb
Dokumenterad säljerfarenhet (utesälj eller annan försäljning).
B-körkort.
Förmåga att arbeta självständigt och driva ditt eget arbete framåt.
Goda kunskaper i svenska (tal och skrift).
Grundläggande datorkunskaper.
Meriterande
Erfarenhet som utesäljare.
Kunskap om dagligvaruhandeln eller servicehandeln.Om företaget
Vi är en liten och sammansvetsad arbetsplats med cirka tio fast anställda i Luleå. Här värdesätter vi en positiv och öppen arbetsmiljö, där alla hjälper varandra och bidrar till att skapa trivsel. Vi har högt tempo, särskilt under sommaren, och arbetar alltid tillsammans för att ge kunderna bästa möjliga service.
Anställning
Tjänsten är heltid med placering i Luleå och med resor inom Norrbotten. Start enligt överenskommelse.
Lönemodellen kommer vi överens om tillsammans.Så ansöker du
Redo att bli vår nästa stjärna? Klicka på Ansök här, ladda upp ditt CV och personliga brev och fyll i ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Gå in på webbplatsen, tryck sedan på "Ansök nu" för att lämna in din ansökan. Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GB Grossisten i Norrbotten AB
(org.nr 559036-4450)
Handelsvägen 19 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Administratör
Malin Öystilä malin.oystila@varsego.se Jobbnummer
9460335