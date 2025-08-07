Utbildningssamordnare
2025-08-07
Att säkerställa att våra medarbetare har rätt kompetens är av yttersta vikt för Säkerhetspolisen. Har du erfarenhet av utbildning och kompetensutveckling? Är du kommunikativ och trivs i en coachande roll? Då kan du vara vår nästa utbildningssamordnare. Välkommen med din ansökan.
Tillsammans skyddar vi Sverige.
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Det här är ditt uppdrag
Som utbildningssamordnare är du en viktig del i Säkerhetspolisens utbildningsverksamhet och du har ett övergripande ansvar för att genomföra, utvärdera och utveckla utbildningar för flera delar av myndigheten. Du samordnar, planerar och administrerar interna och externa utbildningar. Du kan även ha rollen som kursansvarig eller verka som utbildare.
Då du och din grupp har en viktig samverkande funktion är kommunikation och samarbete, såväl internt som externt, en viktig del av arbetet och en förutsättning för att lyckas i uppdraget. Du och gruppen har ett kontinuerligt samarbete med myndighetens olika verksamheter gällande deras utbildningsbehov av grundutbildningar samt fort- och vidareutbildningar.
Tillsammans i gruppen arbetar ni för ständig förbättring och effektivisering. Du deltar aktivt i verksamhetens utvecklingsarbeten och bidrar till att rätt arbetsmetoder och verktyg finns, fungerar och utvecklas. Arbetsglädje, engagemang och att dela med sig av sin kunskap är en självklarhet för gruppen.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.
Krav:
Relevant akademisk utbildning eller annan utbildning som Säkerhetspolisen bedömer likvärdig
Minst två års aktuell arbetslivserfarenhet inom utbildning
Aktuell erfarenhet som utbildare i yrkesmässiga sammanhang
Aktuell erfarenhet av samordning och administration
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Kunskap om och erfarenhet från underrättelseverksamhet
God förmåga att arbeta med digitala läroplattformar
Erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling och/eller projektledning
Erfarenhet av arbete med kursdesign och planering av utbildning
Utbildning i pedagogik
Polisexamen
Erfarenhet från arbete vid statlig myndighet
Det här är kollegan vi söker
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är lyhörd, delar kunskap och erfarenheter och motiverar andra att göra desamma. Som person är du prestigelös och bidrar till ett tryggt, öppet klimat med avsikt att förstå andras perspektiv och goda intentioner. Du coachar, stödjer och utmanar samt ger återkoppling med personlig omtanke.
Du är trygg i din roll som utbildare och kan på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt skapa goda förutsättningar för lärande. Du har lätt för att anpassa budskap efter mottagaren och känner dig bekväm inför såväl mindre som större grupper och sammanhang.
I rollen som utbildningssamordnare har du många kontaktytor och det är viktigt att du motiveras av att initiera kontakter, skapa goda relationer och kan hantera olika perspektiv och förutsättningar. Med din kommunikativa förmåga har du lätt för att samarbeta och du bidrar till ett gott arbetsklimat som präglas av arbetsglädje och engagemang.
Som person är du initiativrik och driver aktivt frågor för att förbättra och utveckla verksamheten. Du ser den egna verksamheten i ett större sammanhang och tar ansvar för din del i helheten med fokus på gemensamma mål och långsiktig effekt.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Så tar du kontakt med oss
Du är välkommen att ringa rekryterande chef från 11 augusti på tfn 010-568 93 47. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult, tfn 010-568 74 93.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2025-08-31.
Ansök genom att bifoga ditt CV (i den här rekryteringsprocessen önskar vi inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna nedan. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Vänligen bifoga ett separat dokument (pdf eller word) med svar på urvalsfrågorna nedan som du skickar in i samband med din ansökan. Ansökan skickas in via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Urvalsfrågor:
1. Har du svenskt medborgarskap?
2. Har du relevant akademisk utbildning eller annan utbildning som kan bedömas som likvärdig? Om, ja beskriv vilken utbildning du har.
3. Har du minst två års aktuell arbetslivserfarenhet inom utbildning? Om ja, beskriv din erfarenhet.
4. Har du aktuell erfarenhet som utbildare i yrkesmässiga sammanhang? Om ja, beskriv din erfarenhet.
5. Har du aktuell erfarenhet av samordning och administration? Om ja, beskriv din erfarenhet.
6. Har du god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift?
7. Har du kunskap om och erfarenhet från underrättelseverksamhet? Om ja, beskriv på vilket sätt och från vilken verksamhet.
8. Har du god förmåga att arbeta med digitala läroplattformar? Om ja, på vilket sätt och med vilka läroplattformar?
9. Har du erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling och/eller projektledning? Om ja, beskriv din erfarenhet.
10. Har du erfarenhet av arbete med kursdesign och planering av utbildning? Om ja, beskriv din erfarenhet.
11. Har du utbildning i pedagogik? Om ja, vilken utbildning?
12. Har du polisexamen?
13. Har du erfarenhet från arbete vid statlig myndighet? Om ja, vid vilken myndighet? Vad hade du för arbetsuppgifter samt arbetsbefattning?
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
