Utbildningsledare till Yrkeshögskolan Campus Nyköping
Nyköpings kommun - Campus Nyköping / Pedagogchefsjobb / Nyköping Visa alla pedagogchefsjobb i Nyköping
Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Vi ansvarar bland annat för 31 förskolor,17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Nyköping utvecklas, det byggs som aldrig förr, fler väljer att flytta hit och vår skolorganisation växer. Nu söker vi xxx till xxx.
Campus Nyköping utvecklar och erbjuder utbildningar och projekt som ger studerande och arbetsmarknad efterfrågad kompetens. Med hjälp av vårt stora nätverk av arbetsgivare, högskolor och myndigheter fångar vi upp framtidens behov inom olika yrken. Resultatet är verklighetsförankrade utbildningar där lärandet ofta leder till jobb, som i sin tur leder till tillväxt och utveckling i vår region. Här finns studerande på universitets- och högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildning, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, gymnasiala yrkesutbildningar samt lärvux och sfi. Campus Nyköping hanterar också feriepraktik för ungdomar och det kommunala aktivitetsansvaret.
Med engagerad personal, inspirerande miljö och en välkomnande stad alldeles intill, är Campus Nyköping en levande mötesplats där var och en kan påbörja resan mot ett nytt liv. Campus Nyköpings organisatoriska värdeord är värdskap, kvalitet och samverkan.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som utbildningsledare får du det övergripande ansvaret för två av våra yrkeshögskoleutbildningar. Du leder den dagliga verksamheten och arbetar tätt med kollegor i ett team på cirka 25 personer. Din roll är både operativ och strategisk, med stort fokus på ledarskap, utveckling och kvalitetssäkring.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Ansvara för att utbildningarna uppnår sina mål
* Utforma och utveckla kurs- och utbildningsplaner
* Upphandla och leda externa föreläsare/konsulter
* Leda och inspirera lärarlag
* Skapa scheman och samordna praktik (LIA)
* Ha budgetansvar och följa upp resultat
* Driva kvalitetsarbete och leda förbättringar
* Handleda studerande och skapa goda relationer
* Delta aktivt i utbildningens ledningsgrupp
* Bidra till utbildningens marknadsföringKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning och erfarenhet som utbildningsledare eller liknande roll. Du har en hög digital kompetens och är van vid att arbeta självständigt, strukturerat och målinriktat. Du är van vid budgetarbete och att planera utifrån fastställd budget.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av yrkeshögskola eller projektledning i skolmiljö
* Pedagogisk bakgrund
Vi tror att du är:
* Nyfiken, självgående och har ett proaktivt driv
* Utåtriktad, kreativ och har god samarbetsförmåga
* Kommunikativ och trygg i både tal och skrift
* Lösningsfokuserad, strukturerad och organiserad
* Engagerad, energifylld och van att jobba mot mål
Du trivs i en föränderlig miljö och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. För oss är professionalism och samarbete avgörande egenskaper i rollen.
Vill du bli en del av vårt växande team och göra skillnad för framtidens kompetensförsörjning? Sök redan idag och forma framtiden med oss!
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
