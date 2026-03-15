Utbildningsledare Chas Academy
Chas AcademyChas Academy är en yrkeshögskola inom tech och IT som utbildar framtidens utvecklare, testare och andra digitala specialister. Våra utbildningar tas fram tillsammans med branschen för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov.
Som utbildningsledare hos oss har du en nyckelroll i att säkerställa att våra utbildningar håller hög kvalitet och möter arbetsmarknadens behov. Du ansvarar för planering, genomförande och utveckling av en eller flera YH-utbildningar.
Du arbetar nära studerande, föreläsare och företag och är en viktig länk mellan utbildning och arbetsliv.Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Planera och koordinera utbildningens genomförande
Stötta och coacha studerande genom utbildningen
Arbeta nära företag och säkerställa LIA-platser (praktik)
Driva och delta i ledningsgruppsarbete tillsammans med branschrepresentanter
Följa upp kursutvärderingar och arbeta med kvalitetsutveckling
Säkerställa att utbildningen uppfyller krav från Myndigheten för yrkeshögskolan
Delta i arbetet med ansökningar och utveckling av nya utbildningarKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning (YH eller högskola)
Erfarenhet av projektledning, utbildningsverksamhet eller samordnande roll
God administrativ och digital kompetens
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från yrkeshögskolan
Erfarenhet från tech- eller IT-branschen
Arbetat med utbildningsutveckling eller kvalitetsarbete
Erfarenhet av samarbete med företag och arbetslivDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Strukturerad och lösningsorienterad
Relationsskapande och kommunikativ
Självständig men trivs i team
Engagerad i studerandes utvecklingOm tjänsten
Anställningsform: Heltid
Placering: Stockholm
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:
Verksamhetschef Anna Ternberganna.ternberg@chasacademy.se
Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: anna.ternberg@chasacademy.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chas Academy AB
http://www.chasacademy.se
Arenavägen 61 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV
Arenavägen 61 Kontakt
Verksamhetschef
Anna Ternberg anna.ternberg@chasacademy.se
