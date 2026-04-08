Utbildningskoordinator
2026-04-08
Anställningen ingår i den administrativa verksamhetsledningen. Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet som utbildningskoordinator innebär varierande arbetsuppgifter och består i huvudsak av att hantera det löpande administrativa arbetet inom ramen för de olika utbildningsprogrammen och kurserna inom institutionen. I arbetsuppgifterna ingår att handlägga utbildningsärenden i studiedokumentationssystemet LADOK och LUP, hantera information om kurser och utbildningar i lärplattformen Canvas samt att vara sekreterare i olika råd och utskott. I arbetsuppgifterna kommer visst administrativt stöd till institutionen ingå. Därutöver ingår administrativt stöd till gruppresor inom kursverksamheten.
Du arbetar tillsammans med och stödjer framför allt studierektorer, kursansvariga och examinatorer. Du ingår i det lokala verksamhetsstödet som består av ytterligare en utbildningskoordinator, institutionskoordinator, verksamhetskoordinator samt handläggare till institutionsledningen. Några av arbetsuppgifterna hanteras gemensamt av medarbetarna i verksamhetsstödet. Tjänsten innebär att du också stödjer lokala verksamhetsstödet med andra administrativa arbetsuppgifter.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
Akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.
Flerårig erfarenhet av högskoleadministration, särskilt utbildningshandläggning.
Vana av att ha arbetat nära kärnverksamhetens studierektorer, kursansvariga och examinatorer.
Tidigare erfarenhet av arbete i våra administrativa system såsom Ladok, Canvas, TimeEdit, W3D3 och Primula.
Mycket god kommunikationsförmåga såväl i tal som skrift på svenska och engelska.
Goda kunskaper av Microsoft 365, framför allt Excel
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av utbildningshandläggning inom Försvarsmakten.
Erfarenhet av bokning av gruppresor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är självgående, serviceinriktad och flexibel. Du är prestationsinriktad och kan prioritera, planera och strukturera dina ansvarsområden. Du har en mycket god samarbets- och relationsskapande förmåga samt är serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor.
Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.
Anställningen
Anställningen är ett vikariat för föräldraledighet (tidsbegränsad anställning) på heltid under ett års tid, dock längst till och med 2027-06-30.
Anställningen är placerad i Stockholm.
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär säkerhetsintervju och i vissa fall registerkontroll hos Säkerhetspolisen.
Försvarshögskolan har en krigsorganisation vilket innebär att du ska vara beredd att krigsplaceras vid lärosätet. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation så sker en förhandling mellan berörd myndigheten och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.
Tillträde snarast enligt överenskommelse. Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Så ansöker du
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Ansök" på annonssidan. I rekryteringssystemet finns ett antal urvalsfrågor att besvara. Här fyller du i dina erfarenheter och meriter samt laddar upp allt som du vill åberopa till stöd för din ansökan.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdag vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:
Caroline Bjurström, utbildningskoordinator, mailto:caroline.bjurstrom@fhs.se
Sara Lejon, utbildningskoordinator, mailto:sara.lejon@fhs.se
Katrin Wennerström, handläggare,mailto:%20katrin.wennerstrom@fhs.se
Välkommen med din ansökan senast den 19 april 2026!
