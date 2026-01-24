Utbildningskoordinator
2026-01-24
Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning.
Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Utbildningskoordinator på 50 %
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad Utbildnings koordinator till vår verksamhet i Karlskrona/Ronneby. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50 % med tillsättning snarast.
Arbetstider
• Vardagar
Arbetsuppgifter
• Ta emot och hantera telefonsamtal från elever
• Support till utbildningsledare
• Dokumentation och rapportering till Myndigheten för Yrkeshögskola
• Ingå i ett team med Utbildningskoordinatorer
• Registrera och hantera elevdokumentation
• Arbeta i våra system och lärplattform
• Hantera betygskataloger på plats
• Övrigt förekommande administrativt arbete
Kvalifikationer
• God datorvana och goda kunskaper i Officeprogrammen, särskilt Excel
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift
• Erfarenhet av administrativt arbete inom utbildning är meriterande
• Du är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad
Arbetsplats
Arbetet är placerat på vårt kontor i Karlskrona och på vår skola i Ronneby.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast 13 feb 2026. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten tillsätts så snart vi hittat lämplig kandidat och kan således tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
