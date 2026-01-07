Utbildningskoordinator
Randstad AB / Inköpar- och marknadsjobb / Luleå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Luleå
2026-01-07
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en Utbildningskoordinator till vårt kontor i Luleå som vill vara hjärtat i vår verksamhet. Om du gillar ordning och reda, trivs i en roll där du får vara "hands-on" och brinner för att ge service, då kan du vara den vi söker till vårt team på Motivera i Luleå. Här får du en nyckelroll där din förmåga att strukturera, koordinera och kommunicera ställs i centrum.
Som Utbildningskoordinator hos oss ansvarar du för att den dagliga driften flyter smärtfritt. Du är länken som knyter ihop säcken genom administration och planering. Du trivs med att ha många bollar i luften och ser till att inget faller mellan stolarna.
Varför Motivera?
Hos oss får du en varierande vardag i ett team som värdesätter samarbete och engagemang. Vi erbjuder en roll där din strukturella förmåga gör verklig skillnad för vår verksamhet och våra kunder. Friskvård, interna utbildningar, pension enligt avtal samt möjlighet till distansarbete är också en del i vårt erbjudande.
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:
Koordinera utbildningstillfällen och resurser.
Hantera löpande administration med noggrannhet.
Vara kontaktperson och ansiktet utåt mot våra kunder och deltagare.
En bonus för dig med affärssinne: Har du en säljådra? Toppen! I den här rollen finns stora möjligheter för dig som gillar att bygga relationer. Det handlar aldrig om kalla samtal, utan om att aktivt bearbeta och vårda våra nuvarande och tidigare kunder. Ser du en möjlighet att hjälpa en kund med ytterligare utbildning, ser vi det som en stor tillgång.
Varmt välkommen med din ansökan, vi rekryterar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är 23 januari 2026. I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Carina Fors, carina.fors@randstad.seKvalifikationer
För att trivas hos oss tror vi att du är en "doer" - du gillar operativt arbete och räds inte för att kavla upp ärmarna där det behövs. Du är lösningsorienterad och ser utmaningar som möjligheter snarare än hinder.
Vi söker dig som checkar av följande boxar:
Erfarenhet: Du har tidigare arbetat med koordinering och administrativa uppgifter.
Digital kompetens: Du har god data-/IT-vana och sätter dig lätt in i nya system.
Språk: Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift. Din engelska är god (nivå 3 av 5) och du känner dig bekväm med att använda språket vid behov.
Personlighet: Du är kommunikativ, strukturerad och har en hög samarbetsförmåga. Framförallt trivs du med administrativa uppgifter och är noggrann i ditt utförande.Om företaget
Motivera Sverige AB
Motivera erbjuder stimulerande utbildnings- och utvecklingsmöjligheter till medarbetare och organisationer i hela Sverige. Vår verksamhet ska kännetecknas av respekt och hänsyn till deltagarnas personliga integritet och grundas på den enskildes förutsättningar, krav och behov. Vi är ett certifierat utbildningsföretag som har varit verksamt sedan 1997. Det är ett familjärt företag som har nästan 30 års erfarenhet i branschen där vi utbildat och väglett företagare och privatpersoner. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Motivera Sverige AB Kontakt
Carina Fors carina.fors@randstad.se +46725403866 Jobbnummer
9672560