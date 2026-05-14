Utbildningsadministratör till Utbildningsenheten
2026-05-14
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
Har du ett brinnande intresse för service och administration? Då är det kanske dig vi söker. Hos oss erbjuds du en självgående roll, där du är ett administrativt och praktiskt stöd i verksamheten. Låter det intressant? Passa på och sök tjänsten redan idag! Publiceringsdatum2026-05-14Dina arbetsuppgifter
Rollen som utbildningsadministratör innebär att vara ansiktet utåt för hela Utbildningsenheten. Du kommer att vara navet i verksamheten och den trygga punkt som deltagare, utbildare och besökare möter allra först i vår reception. Du är den som skapar goda förutsättningar för lärandet och ser till att allt flyter på i vardagen för föreläsare, utbildare, konsulter och deltagare. Du tar emot och hanterar många olika typer av ärenden - både digitalt, via telefon och på plats.
För att trivas i rollen ser vi att du gillar att arbeta med olika typer av administrativa uppgifter och har en hög servicekänsla. I vardagen ger du ett viktigt administrativt stöd till våra utbildare. Du finns nära deltagarna, svarar på praktiska frågor och hjälper dem att navigera i sina utbildningar. Parallellt stöttar du kollegor med ordning och struktur som exempelvis att hantera fakturor, arbeta i regionens ledningssystem och lärplattform Kompetensplatsen. Du arbetar i våra olika digitala system för att hålla processerna effektiva och kvalitetssäkrade.
Arbetsuppgifterna kan variera över tid utifrån de behov och villkor som finns, där utveckling och ständiga förbättringar alltid är i fokus för god och hög kvalitet och hållbarhet.
Om arbetsplatsen
Utbildningsenheten ligger organiserat inom Centrum för forskning, innovation och utbildning (CIFU Utbildning). Vi har som uppdrag att utveckla, organisera och samordna samt producera utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för regionens alla medarbetare, kommuner i länet och privata vårdgivare med avtal. På uppdrag arbetar vi med att ta fram utbildningsinsatser kopplade till uppdragsgivarnas behov och bidrar till att kvalitetssäkrad kunskap sprids och används.
Här välkomnas du till en unik verksamhet som bidrar till regionens kompetensutveckling. Vi är ett härligt gäng med stort engagemang som drivs av utveckling och känner delaktighet i de förändringar som sker. Vårt hälsoteam inspirerar oss med olika aktiviteter som bidrar till vår arbetsglädje.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
En anpassad introduktion för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
En arbetsplats för livets olika skeden
Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen, men har du även en eftergymnasial utbildning inom administration, redovisning eller annan utbildning som anses likvärdig är det meriterande. För tjänsten ser vi att du har flerårig erfarenhet av administrativt arbete och det är fördelaktigt om du har erfarenhet från olika administrativa roller. Har du tidigare arbetat i olika digitala stödsystem och hanterat fakturor är det meriterande. Då tjänsten innebär att arbeta med utbildningar och i olika system ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Du som söker motiveras av att ge service till andra och har ett brinnande intresse av administrativa uppgifter. Du gillar att ha många bollar i luften samtidigt, där du kan planera och organisera på ett strukturerat sätt och få saker att hända med infriad service och kundnöjdhet. Vidare är du en person som är trygg i sin kompetens och har god självinsikt. Samarbete liksom teamarbete är för oss framgångsfaktorer där 1+1>2. För dig är det viktigt att leverera och tillhandahålla arbete med god kvalitet, samtidigt som du ser möjligheter i förändring och utveckling.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, kl. 07.30-16.00
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 maj 2026.
Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer du bli inbjuden att svara på några videofrågor. Efter att du har svarat på videofrågorna kommer du att bli kontaktad om du går vidare till en intervju. Intervjuer är planerade att ske på plats på Utbildningsenheten, ingång 21, från och med vecka 22.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster
9910523