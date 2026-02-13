Utbildningsadministratör
Luleå Tekniska Universitet / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-02-13
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vi söker en engagerad utbildningsadministratör till det verksamhetsnära stödet, med placering vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle. Tjänsten erbjuder en stimulerande miljö där du får arbeta nära utbildning, forskning och människor i ständig utveckling.
Om rollen
Som utbildningsadministratör blir du en viktig del av en arbetsgrupp med 26 kollegor och verkar i nära samarbete med lärare, studenter och ledning. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar bland annat:
• Handläggning och myndighetsutövning inom utbildningsplanering, tentamen, examensarbete och betygsrapportering
• Administration av forskarutbildning och uppdragsutbildning
• Aktiv medverkan i universitetets nätverk av utbildningsadministratörer för att utveckla gemensamma rutiner och arbetssätt
Det finns möjlighet att delvis arbeta på distans, enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-13KvalifikationerKvalifikationer
• Minst gymnasieexamen.
• Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete.
• God datorvana och förmåga att arbeta i flera olika administrativa IT-system.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.
• Erfarenhet av arbete i regelstyrd verksamhet och vana att tolka och tillämpa styrdokument, regelverk och riktlinjer.
Meriterande:
• Högskoleexamen inom relevant område (ex. juridik, förvaltning)
• Erfarenhet av arbete inom universitet eller högskola.
• Erfarenhet av utbildningsadministrativa system såsom Canvas, Epok och Ladok.Dina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du har gott omdöme, kan göra väl avvägda bedömningar i det dagliga arbetet och känner dig trygg i att kommunicera beslut och regelverk på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Rollen omfattar många varierande arbetsuppgifter, vilket ställer krav på att du kan planera, prioritera och hantera flera uppgifter parallellt.
Eftersom tjänsten är en central kontaktpunkt för både studenter och medarbetare lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Omfattning och ort
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.
Ytterligare information
Vid frågor om befattningen vänligen kontakta administrativ chef vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle Anna-Lena Kero 070-5150874, anna-lena.kero@ltu.se
Fackliga företrädare: SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
och OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och ev examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 6 mars 2026
Referensnummer: 1958-2026 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9742170