Utbildare Yrkessvenska

2025-11-17
Eductus arbetar med utbildning inom arbetsmarknadstjänsterna Rusta och matcha, Yrkessvenska och Arbetsmarknadsutbildning. Vi arbetar även med SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
Vår vision är "Det finns ett jobb för alla". Vi rustar våra deltagare och studerande genom våra arbetsmarknadstjänster och utbildningar. Och vi samarbetar aktivt med arbetsgivare och utbildningsanordnare för att matcha våra deltagare mot en anställning.
Genom våra värderingar; delaktighet, ansvar och resultat arbetar vi mot vår vision, där en anställning för våra deltagare alltid är slutmålet.
Känner du att du delar våra värderingar och vår vision?
Vi söker nu en ny kollega som vill arbeta på en arbetsplats där steget mellan tanke och handling är kort.
Eductus är ett av Sveriges största företag inom vuxenutbildning och arbetsmarknadstjänster. Vi grundades 1991 och är en del av Academedia som är Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Idag finns Eductus över nästan hela Sverige med huvudkontor i Göteborg. Vi är ett auktoriserat utbildnings- samt matchningsbolag och är Certifierade i ISO 9001 samt ISO 14001.
Eductus arbetar med utbildning inom SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt arbetsmarknadstjänster så som Rusta och Matcha och Yrkessvenska.
Vår vision är Alla kan ta ett jobb. Med rätt kunskaper finns det ett jobb för alla. Vi rustar våra studerande och deltagare genom våra utbildningar och arbetsmarknadstjänster.
Och vi samarbetar aktivt med arbetsgivare och utbildningsanordnare för att matcha våra deltagare mot en anställning. Genom våra värderingar; delaktighet, ansvar och resultat arbetar vi mot vår vision, där en anställning för våra deltagare alltid är slutmålet.
Känner du att du delar våra värderingar och vår vision?
Vi växer och söker nu en ny kollega som vill arbeta på en arbetsplats där steget mellan tanke och handling är kort.
Eductus är ett företag som arbetar inom vuxenutbildning och arbetsmarknadstjänster. Vi grundades 1991 och är en del av Academedia som är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Idag finns Eductus på 29 orter runt om i Sverige med huvudkontor i Göteborg.
Vi är ett auktoriserat utbildnings- samt matchningsbolag och är Certifierade i ISO 9001 samt ISO 14001.
Vi söker dig som vill arbeta som undervisande pedagog i yrkessvenska i Örebro och Karlskoga.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team inom yrkessvenska. Du kommer att undervisa personer som har behov av språkutbildning inom specifika yrken.
Utbildningen består av teori, arbetsplatsförlagt lärande samt individuellt anpassad språkutbildning.
Jobba hos oss
Eductus är ett bolag med en levande värdegrund, vi är stolta över den och lever efter den varje dag. Nu välkomnar vi nya medarbetare som vill utveckla Eductus i samma anda. Det är viktigt för oss att du identifierar dig med vår gemensamma värdegrund: Resultat, Ansvar, Delaktighet.
Genom utbildning hjälper vi människor att hitta en väg in på arbetsmarknaden. Det är så vi gör skillnad för individen och för samhället.
Eductus är en dynamisk arbetsplats och vi erbjuder ett arbete där stor vikt läggs på det egna ansvaret men också att ingå i ett team av engagerade kollegor.
Vi strävar efter mångfald bland våra medarbetare.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Som pedagog i yrkessvenska undervisar du utrikesfödda deltagare i svenska med koppling till bransch/yrke. Det är ett jobb där du får mer tid till undervisning då traditionell betygsadministration inte ingår. Du har möjligheter att arbeta kreativt med metodutveckling och använda ny teknik för språkinlärning. Du har lärorika och roliga samarbeten med yrkeslärare och yrkesmän. Till din hjälp i arbetet finns samordnare och pedagogiskt ansvarig för uppdraget.
Arbetet innebär kontinuerlig dialog med Arbetsförmedlingen, samverkan med andra aktörer som också bedriver arbetsmarknadsutbildningar samt att bygga nätverk med arbetsgivare. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad på vad som händer på arbetsmarknaden och i näringslivet.
Bakgrund och personliga egenskaper
• En relevant yrkesutbildning på minst ett (1) år på heltid för det yrkesområde* man har tänkt att undervisa inom samt minst två (2) års erfarenhet av undervisning inom ett yrkesområde* för nyanlända eller utrikesfödda med svaga kunskaper i svenska
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som kreativitet, flexibilitet, samarbetsförmåga och vilja att utveckla verksamheten. Du drivs av att skapa goda resultat både för den enskilda deltagaren och för ditt team. Du fokuserar på lösningar och möjligheter.
Digitala verktyg är en självklarhet och du ser detta som ett hjälpmedel för din egen pedagogik och elevens lärande.
Meriterande
Erfarenhet av arbete för kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen.
Arbete med personer som ännu inte hunnit få goda kunskaper i svenska språket.
Förmåner
Hos oss erbjuds du möjlighet att träna på arbetstid. Eductus jobbar aktivt för att hålla hög andel långtidsfriska.
Alla som har en hel- eller deltidsanställning hos oss får tillgång till vår förmånswebb (Benify). Där erbjuds du oberoende pensionsrådgivning, friskvårdsbidrag samt brutto- och nettolöneavdrag vid köp av utvalda produkter och tjänster.
Vi jobbar med kompetensutveckling via AcadeMedia Academy.
Deltid
Tjänsten är visstidsanställning med möjlighet till förlängning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Placering
Örebro och Karlskoga
Frågor om tjänsten
